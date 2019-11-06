"Локомотив" – "Ювентус": онлайн матча группы D

Локомотив - Ювентус / Фото: Reuters

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В матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и итальянский "Ювентус". Встреча состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало матча – в 19:55. Мы проведем онлайн матча с яркими фото и всеми важными событиями.

"Локомотив" – "Ювентус" 0:0

"Ювентус" занимает первое место в группе, имея в активе семь очков. У команды Юрия Семина три очка на счету и третье место в группе D.

"Локомотив" в своей последней игре чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Уфой" (1:1), а "Ювентус" в поединке первенства Италии на выезде обыграл "Торино" (1:0).

Ранее "Ювентус" и "Локо" встречались в первом круге Кубка УЕФА-1993/94, и туринцы победили с общим счетом 4:0. В Италии "старая синьора" выиграла 3:0 – Роберто Баджо оформил дубль, а между его голами отличился Фабрицио Раванелли. Единственный мяч в Москве забил Джанкарло Марокки.

Криштиану Роналду догнал Хави Эрнандеса, проведя 173-й матч в клубных турнирах УЕФА. Следующий матч позволит ему догнать Паоло Мальдини, который пока лидирует среди полевых игроков. Больше матчей сыграл лишь экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс – 188.

Также интересно, что "Юве" осталось нанести один точный удар, чтобы достичь отметки в 300 голов в основной сетке престижнейшего еврокубка.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри применит против гостей из Москвы схему 4-3-1-2. В воротах ветерану Джанлуиджи Буффону тренер предпочтет Войцеха Щенсны.

В обороне "Ювентуса" сыграют Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Матейс де Лигт и Алекс Сандро. В центре поля расположатся Сами Хедира, Миралем Пьянич и Блез Матюиди, а Федерико Бернардески сыграет ближе к атаке. Пару форвардов составят Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щесны – Данило, Бонуччи, де Лигт, Сандро – Матюиди, Пьянич, Хедира – Рэмзи (Бернардески, Дибала) – Роналду, Игуаин.

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус – Ал. Миранчук, Баринов, Мурило, Крыховяк, Мариу – Эдер.

"В первом матче "Локомотив" уже показал, что способен создать проблемы. Дома команды обычно действуют более открыто и агрессивно, так что завтра жду другой игры. Мы хорошо играем с точки зрения результатов. Сегодняшний "Ювентус" отличается от прошлогоднего владением мячом, ударами по воротам. Но нам еще есть куда расти, впереди много работы", – рассказал главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

"Мы будем соблюдать баланс обороны и атаки. Не все зависит от нас: многое зависит и от соперника. Позволят они нам атаковать, будем пробовать атаковать. Для нашей команды очень важно будет любое приобретенное очко. Вполне возможно, что "Ювентусу" будет легче. Но мы бы хотели наоборот сделать для них проблемы", – заявил наставник Локомотива Юрий Семин.

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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