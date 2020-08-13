"Лучше бы мы пропустили раньше": тренер "Аталанты" – о шокирующем поражении от "ПСЖ"

Команда украинца Малиновского была в шаге от полуфинала Лиги чемпионов, но в концовке пропустила два мяча за три минуты

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал печальную для своего клуба развязку в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:2). Напомним, "Аталанта" с украинским полузащитником Русланом Малиновским почти весь матч вела в счете 1:0 и была в шаге от путевки в полуфинал самого престижного еврокубка, однако в конце основного времени пропустила два мяча за три минуты и уступила парижанам дорогу в полуфинал. Видео голов матча "Аталанта" – "ПСЖ" 1:2

"Самое обидное, что мы подошли так близко и думали, что действительно сможем добиться выдающегося результата. Мы могли пропустить раньше, и это было бы лучше, так как пропускать в концовке всегда больнее", – посетовал наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, которого цитирует Sky Sport Italia

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Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

"У "ПСЖ" одни из лучших игроков в мире, Мбаппе и Неймар, и именно они оживили игру парижан в определенный момент. Мы сделали все, что могли, в конце очень сложной и утомительной серии матчей, поэтому я могу только поблагодарить ребят", – добавил Гасперини

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Отметим, что после вылета Руслана Малиновского и его "Аталанты", в Лиге чемпионов продолжает выступление один украинский футболист – Александр Зинченко. 15 августа его "Манчестер Сити" сыграет в 1/4 финала с "Лионом".

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Смотрите, как "Аталанта" проиграла "ПСЖ" 1:2

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