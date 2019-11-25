Луиш Каштру рассказал о мотивации на "МанСити" – это уважение

Что главный тренер "горняков" сказал за сутки до поединка с лидером группы в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру

За день до матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоялась пресс-конференция главного тренера "горняков" Луиша Каштру. Что говорил наставник украинского клуба накануне ответственного поединка:

О ТАЙСОНЕ И СОСТАВЕ. Он не приехал из-за травмы. Игра очень ответственная. Поэтому нам нужно сконцентрироваться на тех ребятах, которые приехали, а не над теми, кто остался в Киеве. Мы стараемся оставаться самим собой. Команда всегда играет одинаково, мы не меняем нашу тактическую схему из-за потери нескольких игроков. Сейчас это Марлос, Тайсон, Дентиньо.

ЧТО БЫ СПРОСИЛ У ГВАРДИОЛЫ. Никогда не чувствовал себя в шкуре журналиста. Не готов выделить один вопрос. Считаю, что каждый в этой жизни должен заниматься своим делом.

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МАНЕРА ИГРЫ. Когда встречаются две команды, то каждая старается придерживаться своего стиля. С "Манчестер Сити" очень сложно играть. Почти в каждой игре у них 65-70 процентов владения мячом. В Харькове было 55 процентов, но за эти 55 они создавали намного больше моментов, чем мы за свои 45 процентов. Проанализировали ту игру. Мы не приехали сюда, чтобы сесть и закрыться, ожидать атаки "МанСити" и обороняться. Знаем, что будет сложно, но постараемся найти пути к воротам "Манчестер Сити".

РАСИЗМ. Сложно говорить о расизме, это очень чувствительная тема. Любой человек в течении жизни имеет право ошибаться, кто-то совершает большие ошибки, кто-то не такие серьезные. Расизм существует, как и, например, домашнее насилие. Этого нужно избегать, такое не должно существовать не только в футболе, но и в повседневной жизни. В Украине, насколько мне известно, матч из-за расизма был остановлен впервые, это не является частым явлением. Правильно ли решение о дисквалификации Тайсона на одну игру? Такие правила. Решение уже принято, мы его принимаем. Мы справимся.

МОТИВАЦИЯ. Одним из самых важных составляющих, на основе которых я строю команду, является уважение. Уважение к своей профессии, к другим профессиям, к сопернику, судьям и т.д.У моих игроков оно присутствует.

Быть в ЛЧ – это уже огромная мотивация, для игроков, для тренеров, для болельщиков. Факт участия в этом турнире уже доказывает, что ты находишься среди лучших. Не требуется дополнительная мотивация. Мы должны стараться и пробовать, показывать, чего мы стоим, не опускать руки до последней секунды. Все хотят показать себя наилучшим образом.

Напомним, что ранее команды встречались в Харькове. "Манчестер Сити" выиграл тот матч со счетом 3:0

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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