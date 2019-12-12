Луиш Каштру: "Впереди еще предстоит путь в Лиге Европы"

Луиш Каштру перед игрой с "Аталантой" задумчив / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Пресс-конференция главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру после матча с "Аталантой" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" проиграли итальянцам и вылетели в Лигу Европы. Поединок ознаменовался неоднозначными решениями главного арбитра. "Шахтер" – "Аталанта" 0:3 видео голов и обзор матча.

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- Мистер, в чем главная причина поражения?

- В игре было много ключевых моментов. Думаю, нужно поговорить о каждом. 90+4-я минута, третий гол "Аталанты" – там наша ошибка. Второй гол – со штрафного с фланга, фактически с прямой подачи мяч влетел в ворота. Дальше – о системе VAR. Сегодня было принято несколько достаточно интересных решений. Удаление Додо? Окей, арбитр принял такое решение, мы должны быть с этим согласны. Засчитанный первый гол "Аталанты", где был небольшой офсайд, пятка Кривцова. Незасчитанный наш гол – буквально из-за маленького кусочка футболки. Также ситуация с Муриэлем: он фолил, но арбитр не дал ему вторую желтую карточку. "Аталанта" могла остаться вдесятером, а игра, возможно, была бы совсем другой. В эпизоде с Додо было принято решение показать прямую красную карточку.

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- Итог матча – это рефери, VAR или все-таки не доминирующая, не столь атакующая игра "Шахтера"?

- Нет, я не сказал, что из-за VAR мы сегодня не выиграли. Я ответил вашему коллеге о том, что произошло в матче, обсудил некоторые моменты. За это поражение полностью ответственен Луиш Каштру. Ни в коем случае нельзя искать другого виновного. Я принимаю не только победы, но и поражения. До перерыва игра была достаточно сбалансированной. И "Шахтер", и "Аталанта" старались добраться до ворот соперника. В начале второго тайма мы немного доминировали, но так было только до первого пропущенного мяча. Не стоит забывать, что "Шахтер" создал несколько голевых моментов: была возможность у Мораеса забить головой, справа Додо и Тете создавали много атак, добирались практически до лицевой, но не были приняты правильные последние решения и нужные подачи. Также был аннулирован гол Коваленко. В Лиге чемпионов так происходит. Игра была сбалансированной, создавалось много моментов, только одна из двух команд могла пройти дальше.

- Мистер Каштру, сегодня было очень спорное судейство, но с чем связано то, что при удалении футболиста "Шахтера", когда команда уступала 0:1, тренерский штаб полностью бездействовал? Игроки на скамейке – Маркос Антонио, Дентиньо – были не готовы усилить?

- Нет, на самом деле наш тренерский штаб среагировал. После удаления мы перешли на тактическую схему 3-3-3. В обороне были Исмаили, Матвиенко и Кривцов, в полузащите – Степаненко, Алан Патрик и Марлос, в атаке – Соломон, Тайсон и Мораес. Мы могли выпустить Дентиньо, но для этого нужно было убрать футболиста из линии обороны или полузащиты. Так мы играли бы лишь с двумя в полузащите и тремя – в защите. Это ничего бы не дало. Маркос Антонио? Алан Патрик лучше подключается к атаке, создает больше опасности и остроты у ворот соперника. Поэтому было принято решение оставить команду в том составе. И у нас было еще три голевых момента, которые мы могли реализовать.

- Перед стартом Лиги чемпионов генеральный директор клуба Сергей Палкин сказал, что невыход в плей-офф будет провалом. Вы считаете невыход в плей-офф провалом?

- Я не могу сидеть здесь и комментировать слова администрации. Могу сказать свое мнение: впереди еще предстоит путь в Лиге Европы. Нужно настраиваться на это соревнование.

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