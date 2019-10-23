Малиновский назван лучшим игроком "Аталанты" в матче против команды Зинченко

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Украинский полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" в выездном матче третьего тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Напомним, именно Малиновский открыл счет в игре с чемпионами Англии, забив свой дебютный гол за клуб из Бергамо. Что, впрочем, не спасло итальянцев от разгромного поражения – 1:5.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Аталанта" (5:1)

Авторитетный аналитический портал WhoScored за матч с "Манчестер Сити" поставил Руслану Малиновскому оценку 7,6, ставшую высшей среди игроков гостевой команды. По этому показателю украинец обошел одноклубника Йосипа Иличича, заработавшего пенальти, который реализовал Малиновский. Словенский форвард получил от WhoScored 6,9 балла.

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По ходу матча с "Манчестер Сити" Руслан Малиновский нанес два удара (один в створ), отдал 32 передачи (3 из них – ключевые), при этом все три его обводки оказались успешными.

Смотрите видео гола Малиновского

Отметим, что в рамках матча "Манчестер Сити" – "Аталанта" могло состояться дерби Житомирщины – Малиновский против Зинченко. Однако украинец из "МанСити" оказался за пределами заявки своего клуба на игру. Как сообщил официальный сайт "горожан", Зинченко травмировал колено.

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