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Малиновский назван лучшим игроком "Аталанты" в матче против команды Зинченко

23 октября, 10:06

Украинцу, реализовавшему пенальти, поставили более высокую оценку, чем словенцу, заработавшему 11-метровый

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Украинский полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" в выездном матче третьего тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Напомним, именно Малиновский открыл счет в игре с чемпионами Англии, забив свой дебютный гол за клуб из Бергамо. Что, впрочем, не спасло итальянцев от разгромного поражения – 1:5.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Аталанта" (5:1)

Авторитетный аналитический портал WhoScored за матч с "Манчестер Сити" поставил Руслану Малиновскому оценку 7,6, ставшую высшей среди игроков гостевой команды. По этому показателю украинец обошел одноклубника Йосипа Иличича, заработавшего пенальти, который реализовал Малиновский. Словенский форвард получил от WhoScored 6,9 балла.

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Гол Коноплянки

По ходу матча с "Манчестер Сити" Руслан Малиновский нанес два удара (один в створ), отдал 32 передачи (3 из них – ключевые), при этом все три его обводки оказались успешными.

Смотрите видео гола Малиновского

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

Отметим, что в рамках матча "Манчестер Сити" – "Аталанта" могло состояться дерби Житомирщины – Малиновский против Зинченко. Однако украинец из "МанСити" оказался за пределами заявки своего клуба на игру. Как сообщил официальный сайт "горожан", Зинченко травмировал колено.

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Лига чемпионов чемпионат Италии Манчестер Сити Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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