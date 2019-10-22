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"Манчестер Сити" – "Аталанта": букмекеры не верят в команду Малиновского

22 октября, 16:08

Прогноз на матч Лиги чемпионов

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Во вторник, 22 октября, в Лиге чемпионов состоится противостояние, где "Манчестер Сити" будет принимать итальянскую "Аталанту". Кстати, мы проведем онлайн матча "Манчестер Сити" – "Аталанта" с видео голов и яркими моментами.

Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу. Аналитики считают "Манчестер Сити" фаворитом встречи. Победу горожан оценивают в 1.18, тогда как на успех гостей можно поставить с коэффициентом 14.50. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 8.25.

Читайте также: "Манчестер Сити" – "Аталанта": где смотреть матч соперников "Шахтера" в Лиге чемпионов

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Кстати, "Аталанта" с английским клубом играла лишь раз – в 2017-м на групповом этапе Лиги Европы, где разгромила "Эвертон". На своем поле была победа 3:0, в Ливерпуле – 5:1.

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Ранее мы писали, что Александр Зинченко подарил своей невесте Владе Щегловой на день рождение щенка французского бульдога. Девушка так обрадовалась подарку, что не смогла сдержать слез.

Александр Зинченко подарил Владе Щегловой щенка Видео: Instagram

Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил фотографию у себя в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийский".

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Лига чемпионов Манчестер Сити Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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