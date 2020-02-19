"Манчестер Сити" нашел способ сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов

Манчестер Сити может принять участие в следующем сезоне Лиги чемпион, несмотря на двухлетнее отстранение от еврокубков со стороны УЕФА. Но это может пройти при определенных условиях. Напомним, в эти минуты "Сити" проводит перенесенный матч чемпионата Англии против "Вест Хэма". "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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По информации Reuters, возможность сыграть в Лиге чемпионов сезона 2020/21 "МанСити" получит в случае, если им удастся добиться ускоренного рассмотрения дела в Спортивном Арбитражном суде. В обычном графике их дело может быть рассмотрено только в начале следующего года, но в ускоренном режиме слушания могут пройти уже в июле. В случае победы клуб успеет заявиться на евросезон.

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Второй вариант – это добиться приостановления наказания на время рассмотрения дела, если слушания все же пройдут по обычному графику. Впрочем, если "Сити" все же проиграет апелляцию, то наказание перенесется просто на один сезон вперед.

Напомним, "Манчестер Сити" нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

Ранее появилась информация, что у "Манчестер Сити" могут отобрать титул чемпиона Англии. "Горожан" могут лишить чемпионства-2014: на этот период пришлись махинации клуба. Титул-2012 – тоже под угрозой.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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