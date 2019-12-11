Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Манчестер Сити" разгромил "Динамо", но "Шахтеру" это не помогло

11 декабря, 21:54

Английский гранд завершил групповой этап разгромов, хорваты прощаются с еврокубками

/ Фото: Reuters

Еще до начала матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уже гарантировал себе первое место в группе, а вот "Динамо" нужно было как минимум выигрывать и надеяться, что в параллельном матче "Шахтер" потеряет очки с "Аталантой". Начало встречи оказалось для хорватов удачным – уже на 10-й минуте Дани Ольмо вывел хозяев поля вперед, но затем Габриэл Жезус оформил хет-трик и похоронил надежды "Динамо" на 1/8 финала. А в концовке встречи их еще и добил Фил Фоден.

Еще и в параллельном матче "Аталанта" обыграла "Шахтер", а это означало, что загребцы пролетают даже мимо Лиги Европы.

Реклама

"Динамо" Загреб – "Манчестер Сити" – 1:4
Голы: Ольмо (10) – Габриэл Жезус (34, 50, 54) ,Фоден (84)

"Динамо" Загреб: Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк, Оршич, Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

В тренде
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона
"Шахтер" сражается с "Аталантой"

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди, Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

Предупреждение: Адеми (34).

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
6
4
2
0
16
4
12
14
Забитые 16
Пропущеные 4
Разница 12
Результаты последних матчей: В Н Н В В
2
АталантаАталантаАта
6
2
1
3
8
12
-4
7
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В В Н П П
3
Шахтер Шахтер Шах
6
1
3
2
8
13
-5
6
Забитые 8
Пропущеные 13
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
4
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
6
1
2
3
10
13
-3
5
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н Н П

Отметим, что на поле вернулся украинский полузащитник Александр Зинченко, восстановившийся после операции на колене. Ранее мы писали, что Зинченко с возлюбленной провели фотосессию на стадионе "Ман Сити".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Манчестер Сити Динамо Загреб

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
"Лион" – "Лейпциг": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" выиграет и порадует украинских болельщиков": Сабо – о матче года в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионов
Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Грачев:
Грачев: "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...