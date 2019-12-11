"Манчестер Сити" разгромил "Динамо", но "Шахтеру" это не помогло

/ Фото: Reuters

Еще до начала матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уже гарантировал себе первое место в группе, а вот "Динамо" нужно было как минимум выигрывать и надеяться, что в параллельном матче "Шахтер" потеряет очки с "Аталантой". Начало встречи оказалось для хорватов удачным – уже на 10-й минуте Дани Ольмо вывел хозяев поля вперед, но затем Габриэл Жезус оформил хет-трик и похоронил надежды "Динамо" на 1/8 финала. А в концовке встречи их еще и добил Фил Фоден.

Еще и в параллельном матче "Аталанта" обыграла "Шахтер", а это означало, что загребцы пролетают даже мимо Лиги Европы.

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"Динамо" Загреб – "Манчестер Сити" – 1:4

Голы: Ольмо (10) – Габриэл Жезус (34, 50, 54) ,Фоден (84)

"Динамо" Загреб: Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк, Оршич, Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди, Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

Предупреждение: Адеми (34).

Отметим, что на поле вернулся украинский полузащитник Александр Зинченко, восстановившийся после операции на колене. Ранее мы писали, что Зинченко с возлюбленной провели фотосессию на стадионе "Ман Сити".

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