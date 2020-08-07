"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн матча Лиги чемпионов

В пятницу, 7 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: в Манчестере на стадионе "Этихад" "Манчестер Сити" примет мадридский "Реал". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "РЕАЛ"

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В первом матче в Мадриде "Манчестер Сити" полностью переиграл своего соперника и одержал уверенную победу со счетом 2:1. Концовку встречи хозяева поля доигрывали в меньшинстве после удаления капитана Серхио Рамоса, но гости упустили момент додавить оппонента и снять все вопросы после первой встречи.

В Англии "Реалу" нужно забивать как минимум дважды. В случае повторения мадридского результата команды сыграют дополнительное время и при необходимости пробьют серию послематчевых пенальти.

"МанСити" устроит любая ничья, поражение со счетом 0:1, а если "Реал" забьет трижды, то уже они будут фаворитами на выход в следующий раунд.

"Реал" завершил выступления в чемпионате Испании 19 июля и с тех пор целенаправленно готовился к возобновлению Лиги чемпионов. Футболисты получили лишь несколько дней выходных. Кстати, во время краткосрочного отпуска форвард Мариано Диас заразился коронавирусом и сегодня точно не сыграет.

Если же мы заговорили об игроках, то стоит отметить, что поединок пропустит Гарет Бейл. При этом главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что валлиец "сам сказал, что не хочет играть". Также встречу пропустит дисквалифицированный Рамос.

"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для нас это словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра – первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке", – рассказал перед встречей Зинедин Зидан.

"Манчестер Сити" последний официальный поединок провел 26 июля. С одной стороны, подопечные Хосепа Гвардиолы имели на неделю меньше отдыха, с другой, еще не успели растерять игровой тонус. Тем не менее, только игра покажет, кому пошла на пользу пауза в официальных матчах.

"Сити" также имеет свои кадровые проблемы. Серхио Агуэро не сможет сыграть из-за травмы колена, а Бенджамин Менди пропускает встречу из-за перебора карточек. Добавим, что новички "МанСити" Натан Аке и Ферран Торрес пока не имеют права играть за английскую команду. Зато можем надеяться увидеть на поле украинца Александра Зинченко. Сегодня стало известно, что украинский футболист тайно женился на журналистке во время карантина.

"Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи "Реала" после рестарта Примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами", – поделился своими ожиданиям Хосеп Гвардиола.

Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Реал":

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.67, на ничью – 4.40, на победу "Реала" – 4.80. Еще больше шансов "Сити" имеет на выход в следующий раунд: 1.15 против 6.00 на "Реал".

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Реал":

Матч Манчестер Сити – Реал в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1", который доступен на сайте Oll.tv (в подписке).

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