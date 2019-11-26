"Манчестер Сити" – "Шахтер": где смотреть матч лучших клубов Англии и Украины в Лиге чемпионов

"Шахтер" на арене "Сити оф Манчестер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник, 26 ноября, донецкий "Шахтер" играет матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Команда Луиша Каштру на выезде встречается с главным фаворитом турнира – "Манчестер Сити". Начало поединка лучших клубов Англии и Украины – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть Манчестер Сити – Шахтер онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ. Формально в группе С еще ничего не решено, и каждая команда в квартете может пробиться в следующий раунд. Но реально "Манчестер Сити" уже одной ногой в плей-офф – подопечные Гвардиолы набрали 10 очков в 4 играх, и даже ничья в игре с "горняками" гарантирует "горожанам" досрочный выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов. У "Шахтера" и загребского "Динамо" – по 5 очков, и именно эти две команды, вероятно, разыграют вторую путевку в 1/8 финала ЛЧ. "Аталанта" идет на последнем месте с одним очком, хотя, опять же, даже при этом сохраняет реальные шансы на попадание в плей-офф самого престижного еврокубка. Так что клуб Малиновского также нельзя сбрасывать со счетов.

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Тренировка "МанСити" перед игрой с "Шахтером"

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Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шахтер"

(вторник, 26 ноября, 22:00 по киевскому времени)

Вторник, канал "Футбол 1" 22.00 – live

Онлайн Манчестер Сити – Шахтер на сайте Segodnya.ua – live

Вторник, сайт oll.tv (по подписке) – live

(по подписке) – live Среда, канал "Футбол 2" 09.00 – повтор

Среда, канал "Футбол 1" 17.15 – повтор

Среда, канал "Футбол 2" 00.25 – повтор

Четверг, канал "Футбол 2" 12.00 – повтор

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Тренировка "Шахтера" перед игрой с "МанСити"

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Ориентировочные составы на матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" 26 ноября по версии УЕФА

"МАНЧЕСТЕР СИТИ": Эдерсон; Уокер, Стоунз, Отаменди, Анхелиньо; Фоден, Гюндоган, Бернарду Силва; Махрез, Жезус, Стерлинг

Эдерсон; Уокер, Стоунз, Отаменди, Анхелиньо; Фоден, Гюндоган, Бернарду Силва; Махрез, Жезус, Стерлинг Не сыграют у МанСити": Агуэро (мышечная травма), Браво (дисквалификация), Сане (колено), Ляпорт (колено), Зинченко (колено)

Под вопросом у "МанСити": Давид Сильва (мышечная травма), Родриго (задняя мышца бедра)

"ШАХТЕР": Пятов; Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили; Степаненко, Алан Патрик, Коваленко; Тете, Жуниор Мораес, Коноплянка

Пятов; Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили; Степаненко, Алан Патрик, Коваленко; Тете, Жуниор Мораес, Коноплянка Не сыграют у "Шахтера": Марлос (дисквалификация), Тайсон (травма)

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В харьковском матче в сентябре "МанСити" обыграл "Шахтер" 3:0

БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ШАХТЕР" 26 НОЯБРЯ. Аналитики называют английский клуб безоговорочным фаворитом вторничного поединка. На победу "горожан" установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.90, на победу "Шахтера" – 15.5. Иными словами, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 82 процента, ничейного исхода – в 12 процентов, а выигрыша "горняков" – всего лишь в 6 процентов. Тем не менее, не будем забывать, что в этой Лиге чемпионов дончане уже приучили к тому, что от них можно ожидать чего угодно.

Смотрите, как "Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Аталанты"

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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