Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Манчестер Сити" – "Шахтер": где смотреть матч лучших клубов Англии и Украины в Лиге чемпионов

26 ноября, 11:12

Полный список трансляций противостояния на "Сити о Манчестер" - фаворит турнира против волевых "горняков"

"Шахтер" на арене "Сити оф Манчестер"

"Шахтер" на арене "Сити оф Манчестер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник, 26 ноября, донецкий "Шахтер" играет матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Команда Луиша Каштру на выезде встречается с главным фаворитом турнира – "Манчестер Сити". Начало поединка лучших клубов Англии и Украины – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть Манчестер Сити – Шахтер онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ. Формально в группе С еще ничего не решено, и каждая команда в квартете может пробиться в следующий раунд. Но реально "Манчестер Сити" уже одной ногой в плей-офф – подопечные Гвардиолы набрали 10 очков в 4 играх, и даже ничья в игре с "горняками" гарантирует "горожанам" досрочный выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов. У "Шахтера" и загребского "Динамо" – по 5 очков, и именно эти две команды, вероятно, разыграют вторую путевку в 1/8 финала ЛЧ. "Аталанта" идет на последнем месте с одним очком, хотя, опять же, даже при этом сохраняет реальные шансы на попадание в плей-офф самого престижного еврокубка. Так что клуб Малиновского также нельзя сбрасывать со счетов.

Читайте также: "Манчестер Сити" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Тренировка "МанСити" перед игрой с "Шахтером"

Реклама

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шахтер"
(вторник, 26 ноября, 22:00 по киевскому времени)

  • Вторник, канал "Футбол 1" 22.00 – live
  • Онлайн Манчестер Сити – Шахтер на сайте Segodnya.ua – live
  • Вторник, сайт oll.tv (по подписке) – live
  • Среда, канал "Футбол 2" 09.00 – повтор
  • Среда, канал "Футбол 1" 17.15 – повтор
  • Среда, канал "Футбол 2" 00.25 – повтор
  • Четверг, канал "Футбол 2" 12.00 – повтор

Читайте также: Защитник "Шахтера" Матвиенко готов и забивать "Манчестер Сити", и играть в английской команде

Тренировка "Шахтера" перед игрой с "МанСити"

В тренде
"Манчестер Сити" – "Шахтер": онлайн матча "горняков" с главным фаворитом Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" vs "Шахтер"

Реклама

Ориентировочные составы на матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" 26 ноября по версии УЕФА

  • "МАНЧЕСТЕР СИТИ": Эдерсон; Уокер, Стоунз, Отаменди, Анхелиньо; Фоден, Гюндоган, Бернарду Силва; Махрез, Жезус, Стерлинг
  • Не сыграют у МанСити": Агуэро (мышечная травма), Браво (дисквалификация), Сане (колено), Ляпорт (колено), Зинченко (колено)
  • Под вопросом у "МанСити": Давид Сильва (мышечная травма), Родриго (задняя мышца бедра)
  • "ШАХТЕР": Пятов; Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили; Степаненко, Алан Патрик, Коваленко; Тете, Жуниор Мораес, Коноплянка
  • Не сыграют у "Шахтера": Марлос (дисквалификация), Тайсон (травма)

Читайте также: Судить матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" будет нефартовый для украинских команд словенец

В харьковском матче в сентябре "МанСити" обыграл "Шахтер" 3:0

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
4
1
2
1
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
4
1
2
1
9
7
2
5
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
4
0
1
3
3
12
-9
1
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П

БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ШАХТЕР" 26 НОЯБРЯ. Аналитики называют английский клуб безоговорочным фаворитом вторничного поединка. На победу "горожан" установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.90, на победу "Шахтера" – 15.5. Иными словами, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 82 процента, ничейного исхода – в 12 процентов, а выигрыша "горняков" – всего лишь в 6 процентов. Тем не менее, не будем забывать, что в этой Лиге чемпионов дончане уже приучили к тому, что от них можно ожидать чего угодно.

Смотрите, как "Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Аталанты"

"Динамо" Загреб – "Шахтер" (3:3): обзор сумасшедшего матча в Хорватии

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" – "Шахтер": онлайн матча "горняков" с главным фаворитом Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтеру" против "МанСити" не помогут как Марлос, так и Тайсон: стала известна причинаЛига чемпионов
"Шахтер" улетел в Англию за двое суток до матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Прямая видеотрансляция пресс-конференции главного тренера
Прямая видеотрансляция пресс-конференции главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру перед матчем с "МанСити"Лига чемпионов
Судить матч
Судить матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" будет нефартовый для украинских команд словенецЛига чемпионов
Луиш Каштру рассказал о мотивации на
Луиш Каштру рассказал о мотивации на "МанСити" – это уважениеЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...