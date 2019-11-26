"Манчестер Сити" – "Шахтер": "горнякам" предрекают крайне неприятный результат с пенальти

Аналитики обнародовали крайне неутешительный прогноз для "Шахтера" в выездном матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится во вторник, 26 ноября. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Манчестер Сити Шахтер смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.
В букмекерских котировках английский клуб определили как безоговорочного фаворита вторничного поединка Лиги чемпионов. На победу "Манчестер Сити" установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.90, на победу "Шахтера" – 15.5. Таким образом, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 82 процента, ничейного исхода – в 12 процентов, а выигрыша "горняков" – всего лишь в 6 процентов. Напомним, "Шахтеру" в Манчестере не помогут как Марлос, так и Тайсон.
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По прогнозам аналитиков букмекерских контор, наиболее вероятным результатом матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" 26 ноября является счет 3:0 в пользу чемпионов Англии. Коэффициент на такой исход равен 6.80. Напомним, именно с такими цифрами на табло в пользу британского клуба завершилось харьковское противостояние этих команд в сентябре.
"Шахтер" – "Манчестер Сити" 0:3: обзор харьковского матча
Тем не менее, не будем забывать, что в этой Лиге чемпионов дончанам уже не раз удавалось удивлять болельщиков, спасая, казалось бы, безнадежные выездные матчи. В частности, "Шахтер" забил два мяча в добавленное время в Загребе (добившись ничьей 3:3 с тамошним "Динамо"), а также на последних секундах вырвал победу со счетом 2:1 в гостевом противостоянии с "Аталантой".
Обзор матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" (3:3)
"Аталанта" – "Шахтер" (1:2): обзор победной игры "горняков"
Кстати, согласно прогнозам букмекеров, в поединке "Манчестер Сити" – "Шахтер" 26 ноября – куда выше, чем в других матчах дня в Лиге чемпионов, вероятность назначения пенальти. На то, что в игре на "Сити оф Манчестер" будет 11-метровый, установлен коэффициент 2.60.
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ТОП-претенденты на гол у "МанСити"
- Габриэл Жезус 1.60 (коэффициент на гол)
- Рахим Стерлинг 1.65
- Рияд Марез 2.60
- Кевин де Брюйне 2.90
- Давид Сильва 3.50
- Илкай Гюндоган 4.00
ТОП-претенденты на гол у "Шахтера"
- Жуниор Мораес 4.50
- Евгений Коноплянка 5.00
- Тете 6.00
- Алан Патрик 7.00
- Маркос Антонио 7.00
- Тарас Степаненко 8.00
Смотрите, как "МанСити" на выходных забил победный мяч в ворота "Челси":
Репетиция "Шахтера" перед "МанСити" – 4:1 с ФК "Львов"
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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