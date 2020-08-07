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"Манчестер Сити" снова обыграл "Реал" в Лиге чемпионов после катастрофических ошибок защиты

7 августа, 23:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридцы сходят с дистанции, а английский гранд отправляется на четвертьфинал в Португалию

Более привлекательный с точки зрения "вывески" матч пятницы в Лиге чемпионов прошел в Англии. На нашем сайте велся онлайн матча "Манчестер Сити" – "Реал". Однако интрига в нем жила недолго.

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После домашнего поражения 1:2 в феврале мадридская команда приехала в Манчестер с потерей дисквалифицированного капитана-бомбардира Серхио Рамоса. Защитник следил за событиями на поле с трибун. Уже на 9-й минуте хозяева вышли вперед, обокрав Рафаэля Варана, и Рахим Стерлинг четко отправил мяч в сетку – 1:0. Правда, на 28-й минуте французский нападающий Карим Бензема счет сравнял и подарил подопечным Зинедина Зидана надежду. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Однако этот вечер стал "черным" для Варана. Защитник "Реала" на 68-й минуте допустил еще одну грубую ошибку, неудачно скинув мяч вратарю, а бразильский форвард Габриэл Жезус мастерски пробил мимо Тибо Куртуа и снял все вопросы – 2:1. "Манчестер Сити" удержал комфортное преимущество, добыл вторую победу над "Реалом" с одинаковым счетом. Вашему вниманию – лучшие моменты второй половины.

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