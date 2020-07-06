"МанСити" и "Барселона" добились проведения ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов дома

В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги чемпионов. Испанское издание AS сообщает что на этой встрече УЕФА объявит о проведении оставшихся ответных матчей 1/8 финала на стадионах команд, а не на нейтральных полях в Португалии, где будет доигран текущий сезон Лиги чемпионов.

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Напомним, что путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки. Таким образом, эти поединки пройдут в Манчестере, Мюнхене, Турине и Барселоне соответственно. Матчи должны пройти 7 и 8 августа.

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УЕФА до последнего надеялся провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Португалии, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, но "Барселона" и "Манчестер Сити" оказали большое давление на организацию, требуя провести ответные матчи на домашних аренах. Давление "Сити" было инициировано лично главным тренером Хосепом Гвардиолой, который опасается отличной формы мадридского "Реала" после карантина. Правда, непонятно, какую выгоду "Манчестер Сити" получит от проведения матча на своем стадионе, ведь он все равно пройдет при пустых трибунах. Кстати, ранее мы писали, что "Реал" отказывается ехать в Англию на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Напомним, что стадия 1/4 финала пройдет с 12 по 15 августа и будет состоять из одного матча. Полуфиналы запланированы на 18 и 19 августа, а главный поединок турнира пройдет 23 августа. Матчи будут принимать стадионы в Лиссабоне "Да Луж" и "Жозе Алваладе".

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Смотрите, как "Реал" и "Манчестер Сити" играли между собой в первом матче:

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