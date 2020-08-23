Мбаппе и Неймар сыграют с первых минут: стартовые составы на финал Лиги чемпионов

"ПСЖ" и "Бавария" назвали составы на финальный матч Лиги чемипонов

Стали известны стартовые составы сегодняшних финалистов Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" и "Баварии". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн матча "ПСЖ" – "Бавария" доступен на нашем сайте. Также в прямой трансляции поединок можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

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"ПСЖ" – "Бавария": где смотреть финал Лиги чемпионов

В стартовом составе "ПСЖ" выйдут самые дорогие футболисты планеты Килиан Мбаппе и Неймар. "Бавария" ответит появлением с первых минут Роберта Левандовского и Сержа Гнабри.

"ПСЖ": Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария, Бернат, Эррера

Запасные: Рико, Булка, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуэй, Дагба

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"Бавария": Нойер, Алькантара, Левандовски, Боатенг, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Алаба, Коман, Киммих

Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Лукас, Толиссо, Зиркзее

Ранее мы писали, что "ПСЖ" имеет преимущество перед "Баварией" в очных встречах перед финалом Лиги чемпионов. Сегодня команды проведут между собой 10-й матч в истории.

Смотрите, как играли финалисты Лиги чемпионов:

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