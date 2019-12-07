Месси в Донецке: сегодня исполняется 15 лет провальному дебюту Лео в Лиге чемпионов

7 декабря 2004 года "Шахтер" на своем поле с сухим счетом обыграл "Барселону" с Лионелем Месси в составе

Лионель Месси / Фото: AFP

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В субботу, 7 декабря, исполняется ровно 15 лет со знакового для лучшего футболиста планеты Лионеля Месси матча – его дебюта в самом престижном еврокубковом турнире, Лиге чемпионов. В премьерном для себя поединке аргентинец, которому на тот момент было 17 лет, при нуле градусов вышел на поле РСК "Олимпийский" в Донецке против "Шахтера".

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В дебютном для себя матче Лиги чемпионов Лионель Месси провел на поле все 90 минут. Но героем стал не он, а нигерийский форвард "Шахтера" Джулиус Агахова, забивший тогда в ворота "Барселоны" два мяча и обеспечивший "горнякам" "сухую" победу над каталонцами со счетом 2:0. Свои мячи Агахова отмечал невероятными кульбитами.

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Протокол дебютного матча Месси в Лиге чемпионов

Шахтер – Барселона – 2:0

Голы: Агахова (14, 22)

Нереализованный пенальти: Иньеста (90, вратарь)

7 декабря 2004 года. Лига чемпионов. 6 тур

Донецк. РСК "Олимпийский". 0 градусов. 20 000 зрителей

Судья: Клаус Бо Ларсен (Дания)

"ШАХТЕР": 12.Лаштувка, 2.Бэркэуан, 14.Стойкан (23.Чигринский, 90), 9.Матузалем, 17.Агахова, 18.Левандовски, 33.Срна (21.Лалатович, 83), 3.Хюбшман, 6.Дуляй, 10.Вукич, 25.Брандау (11.Воробей, 46)

"БАРСЕЛОНА": 1.Вальдес, 2.Беллетти (4.Маркес, 59), 5.Пуйоль (23.Олегер, 46), 6.Хави, 12.ван Бронкхорст, 16.Сильвиньо, 19.Наварра, 24.Иньеста, 30.Месси, 31.Верду, 36.Пероль (34.Родри, 46)

Предупреждения: Матузалем, 55, Дуляй, 63

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Отметим, что всего Месси противостоял "Шахтеру" 5 раз, забив в ворота дончан 3 гола и отдав одну результативную передачу. А суммарно на счету Лионеля в Лиге чемпионов – 114 голов и 34 ассиста в 140 поединках.

Смотрите, как забивает Месси

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