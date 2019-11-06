Модрич на поручнях и светлый украинский образ: прогулка по Загребу перед матчем "Шахтера"

Не слишком гостеприимно встретил вчера "Шахтер" Загреб, где сегодня донецкая команда сыграет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с местным "Динамо". "Динамо" – "Шахтер" смотреть на нашем сайте можно с помощью онлайн трансляции. Выходя с трапа самолета из Киева, невозможно было не заметить мелкие лужи на взлетной полосе и нависшие над городом темно-серые тучи. А только команда успела разместиться в отеле, как пошел дождь, который вскоре превратился в настоящий ливень. Лило как из ведра, поэтому на пресс-конференцию тренеров и игроков "Шахтера" и "Динамо" вели перебежками под огромным зонтом. Правда, на какое-то время дождь стихал и можно было немного понаблюдать за разминкой "Шахтера" на газоне "Максимира", но потом снова набирал обороты.

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Дождь продолжал поливать Загреб и ночью, поэтому у нас возникли опасения по поводу травяного покрытия на стадионе. Насколько быстро оно подсохнет, чтобы футболисты не поскальзывались на ровном месте, а фактор погоды не стал решающим в расстановке сил на поле. Понятно, что под таким ливнем мало что удалось увидеть в столице Хорватии, но несколько своих выводов мы сделать успели.

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1. Утверждение, что "враг моего врага – мой друг" тут не работает. Известно, что фанаты римского "Лацио" в еврокубках могут спокойно поддерживать соперника "Ромы", а болельщики "Ливерпуля" тепло примут оппонента Манчестер Юнайтед, но в Хорватии мы столкнулись с несколько иным настроем. За время нашего недолго пребывания в Загребе мы несколько раз встречали фанатов "Сплита" – главного противника "Динамо" на внутренней арене, но когда разговор заходил о матче с "Шахтером", они в большинстве своем отвечали: "Но завтра я буду болельщиком загребского "Динамо". Вот такой патриотизм…

2. Хорватская пресса в сегодняшнем матче ставит на победу "Динамо", делая упор на дыры "Шахтера" в обороне – мол, команда заточена под атаку, поэтому допускаем ошибки в защите. Хотя как бы они не хорохорились, видно, что побаиваются. Особенно бразильских легионеров "горняков" – Тайсона, Исмаили, получившего украинский паспорт Жуниора Мораеса. Также и болельщики, и специалисты подчеркивают, что без Оршича и Петковича хозяевам будет сложно забивать, поэтому искренне верят, что к сегодняшнему вечеру они полностью восстановятся после повреждений.

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3. В Загребе очень популярны тренер сборной страны по футболу Златко Далич, который вывел Хорватию в финал чемпионата мира, и прошлогодний обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич. Реклама с их изображением часто встречается в городе и даже на поручнях в трамваях. А Модрич оказывается еще и книгу успел выпустить, анонс которой занимает всю витрину магазина на центральной площади Загреба, названной в честь Бана Йосипа Елачича – австрийского полководца и хорватского государственного деятеля.

4. Помимо футбола, который невероятно популярен в стране, судя по анонсам на улицах города, хорваты увлекаются гандболом, а также набирают обороты смешанные единоборства. Несмотря на то, что большинство хорватов выглядят подтянутыми, они, как нам рассказали, зависят то своего авто, и могут отменить встречу с друзьями, если машина сломалась, а надо проехать или пройти несколько трамвайных остановок. Поэтому в час пик в Загребе жуткие пробки. Также у хорватов очень здоровый аппетит – они фанаты мяса, особенно гриля, и ухитряются за ужином уминать прямо-таки нехилые порции. Мы свои доесть так и не смогли, хотя, принимая заказ, официант заверил, что это блюдо на одного. К слову, как гарнир тут, как и у нас популярен картофель и тушеная капуста, а одно из национальных блюд "Сарма" – практически те же голубцы.

5. Наших иммигрантов в Хорватии пока немного, официально пару тысяч, но неофициально раза в четыре больше. Причем, что население самой страны всего пять миллионов. Как рассказала нам наша переводчица, большинство из них потянулось на Балканы в последние несколько лет после получения нами "безвиза". И пока об украинцах в Хорватии сложился очень светлый образ – трудолюбивые, спокойны, которые не лезут всюду со своим самоваром. Особенно ценятся наши девушки, которых тут считают настоящими хозяйками и хранительницами домашнего очага – и мужа откормят, и хату, как говорится, побелят, и детей в порядке держат.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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