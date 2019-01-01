Мораес – ключевой, Тете – восходящая звезда: как УЕФА видит "Шахтер" и его соперников в ЛЧ

/ Фото: UEFA.com

Официальный сайт УЕФА знакомит с участниками группового этапа Лиги чемпионов. Нас интересует группа С, где выступит чемпион Украины донецкий "Шахтер". Противостоять команде Луига Каштру будет английский "Манчестер Сити", хорватское "Динамо" и итальянская "Аталанта". В еврокубках горняки стартуют с домашнего матча против "МанСити". Полное расписание "Шахтера" в Лиге чемпионов уже есть на нашем сайте.

Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов: котировки на игру с "МанСити"

"Манчестер Сити"

Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2018/19): 6

Как вышли: чемпион Англии

Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: полуфинал (2016)

Прошлый сезон: четвертьфинал (общ. 4:4 с "Тоттенхэмом", поражение по правилу выездного гола)

Групповой этап-2018/19: Победитель группы F – В4 Н1 П1 ЗГ16 ПГ6 (с "Лионом", "Шахтером", "Хоффенхаймом")

Главные трансферы

Пришли: Анхелиньо (ПСВ), Родри ("Атлетико"), Жоау Канселу ("Ювентус")

Ушли: Венсан Компани ("Андерлехт"), Фабиан Делф ("Эвертон"), Данило ("Ювентус")

Тренер: Хосеп Гвардиола

В качестве футболиста "Барселоны" выиграл шесть чемпионатов Испании и Кубок европейских чемпионов в период с 1990 по 2001 год. В 2008 году возглавил каталонцев и в первом же сезоне сделал "золотой хет-трик". После сверхуспешного периода в "Барсе" взял паузу до 2013 года, когда принял "Баварию". Завоевал с ней три подряд чемпионских титула в Германии. В 2016 году продолжил карьеру в "Манчестер Сити" и не перестал завоевывать трофеи. За чемпионским титулом в сезоне 2017/18 последовал исторический "золотой хет-трик" в прошлой кампании.

Ключевой игрок: Рахим Стерлинг

Затмить Кевина де Брейне, Бернарду Силву и Серхио Агуэро – нелегкое дело. Но в прошлом сезоне 24-летнему англичанину это удалось. Установил личный рекорд: 25 голов во всех турнирах, включая пять – в Лиге чемпионов УЕФА. Лучший игрок года по версии Ассоциации футбольных журналистов и Лучший молодой игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Восходящая звезда: Фил Фоден

Обладатель "Золотого мяча" на ЧМ-2017 среди юношей до 17 лет пока играет от случая к случаю. Но он уже стал самым молодым обладателем медали за победу в премьер-лиге и самым молодым англичанином, который вышел в стартовом составе и забил гол в плей-офф Лиги чемпионов. Ему всего 19 лет. В этом сезоне созидательный полузащитник должен получить больше игрового времени.

Как "МанСити" играл с "Шахтером" в прошлом сезоне:

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"Шахтер"

Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2018/19): 16

Как вышли: чемпион Украины

Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: четвертьфинал (2011)

Прошлый сезон: групповой этап (третье место), 1/16 финала Лиги Европы

Групповой этап-2018/19: третье место в группе F – В1 Н3 П2 ЗГ8 ПГ16 (с "Манчестер Сити", "Лионом", "Хоффенхаймом")

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Главные трансферы

Пришли: Евгений Коноплянка ("Шальке-04"), Витао ("Палмейрас")

Ушли: Иван Ордец ("Динамо" Москва), Веллингтон Нем ("Флуминенсе", аренда), Фернандо ("Спортинг", аренда)

Тренер: Луиш Каштру

Не провел в высшем дивизионе Португалии и 30 матчей за "Гимарайнш" и "Элваш". В 1998 году начал тренерскую карьеру в "Агеде". Его первым клубом в топ-дивизионе стал "Пенафиел" в 2004 году. Также работал с "Риу Аве", "Шавишем" и "Гимарайншем", пока этим летом не сменил своего земляка Паулу Фонсеку в "Шахтере".

Ключевой игрок: Жуниор Мораэс

В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов во всех турнирах, включая три – в двух матчах Лиги чемпионов с "Лионом". Подобная результативность не новость для тех, кто следил за его карьерой в "Глории", софийском ЦСКА, донецком "Металлурге" и киевском "Динамо". В "Шахтер" бразилец перешел прошлым летом.

Восходящая звезда: Тете

Трансфер бразильского нападающего в феврале наделал немало шуму. Тогда ему едва исполнилось 19 лет, и он не провел ни одного матча за основной состав "Гремио". Игрок юношеской сборной Бразилии до 20 лет быстро показал, на что способен. Он сделал дубль в финале Кубка Украины с "Ингульцом" и добавил еще два гола в чемпионате.

"Шахтер" громит "Олимпик" в чемпионате Украины:

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"Динамо" Загреб

Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2018/19): 51

Как вышли: чемпион Хорватии, победитель раунда плей-офф (общ. 3:1 с "Русенборгом")

Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: групповой этап x6 (предыдущий раз в 2016/17)

Прошлый сезон: раунд плей-офф, 1/8 финала Лиги Европы

Главные трансферы

Пришли: Лука Иванушец ("Локомотива"), Иву Пинту ("Норвич"), Франсуа Мубандже ("Тулуза")

Ушли: Иван Шуньич ("Бирмингем"), Амир Ррахмани ("Верона")

Тренер: Ненад Белица

Выступал за "Осиек" из своего родного города, играл в испанских "Альбасете", "Бетисе" и "Лас-Пальмасе". Защищал цвета "Кайзерслаутерна", "Адмиры" и "Кернтена". Провел девять матчей за сборную Хорватии, в составе которой поехал на ЕВРО-2004. Тренировал четыре австрийских клуба, итальянскую "Специю" и польский "Лех". В 2018 году возглавил загребское "Динамо" и всего за восемь дней выиграл с ним чемпионат и Кубок Хорватии.

Ключевой игрок: Бруно Петкович

Рослый форвард ударно провел первый сезон за "Динамо" и забил 12 голов во всех турнирах. В марте получил первый вызов в сборную Хорватии и спустя три месяца забил за нее первый мяч.

Восходящая звезда: Дани Ольмо

Техничный и скоростной вингер. В 16 лет покинул "Барселону", чтобы иметь регулярную игровую практику в Хорватии. В прошлом сезоне впервые забил больше 10 голов во всех турнирах. На его счету победный мяч за Испанию в финале молодежного чемпионата Европы.

Как "Динамо" пробилось в групповой этап Лиги чемпионов:

"Аталанта"

Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2018/19): 92

Как вышли: третье место в серии А

Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: дебютант

Прошлый сезон: раунд плей-офф Лиги Европы (поражение по пенальти от "Копенгагена")

Главные трансферы

Пришли: Луис Муриэль ("Севилья"), Руслан Малиновский ("Генк"), Мартин Шкртел ("Фенербахче"), Гильерме Арана ("Севилья", аренда), Симон Кьяер ("Севилья", аренда)

Ушли: Этрит Бериша (СПАЛ, аренда), Федерико Маттиелло ("Кальяри", аренда), Джанлука Манчини ("Рома")

Тренер: Джан-Пьеро Гасперини

Проведя семь лет в юношеской системе "Ювентуса", в 2003 году Гасперини возглавил "Кротоне" и с первой же попытки вывел южан в серию В. Принял "Дженоа" в 2006 году и снова в первом же сезоне заработал повышение в классе. Недолго руководил "Интернационале" и "Палермо", прежде чем вернуться в "Дженоа" еще на три года. В июне 2016-го назначен главным тренером "Аталанты". Вывел команду в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18, а в прошлом сезоне занял третье место в серии А.

Ключевой игрок: Дуван Сапата

Прошлый сезон стал лучшим в карьере 28-летнего нападающего сборной Колумбии, взятого на два года в аренду у "Сампдории". Во всех турнирах он забил 28 голов. Физическая мощь позволяет ему играть на позиции центрфорварда, но он может и сам создавать моменты за счет силы и скорости.

Восходящая звезда: Муса Барроу

Третий по рангу нападающий команды после Сапаты и новичка Луиса Муриэля. Двадцатилетнему игроку из Гамбии пора оправдывать авансы, выданные в прошлом сезоне, когда он провел за "Аталанту" 29 матчей. Этот сезон начал с четырех голов в двух отборочных матчах Лиги Европы.

"Аталанта" проиграла последний предыдущий матч чемпионата Италии:

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Интересные факты:

В прошлом сезоне "Сити" дважды обыграл "Шахтер" на групповом этапе – 3:0 в гостях и 6:0 дома. Последний результат был самой крупной домашней победой "горожан" в Европе. В 1/8 финала синие обновили этот рекорд, разгромив "Шальке-04" со счетом 7:0.

Предыдущие встречи с загребским "Динамо" закончились для "Шахтера" успешно. Горняки выиграли оба матча в сезоне 2008/09 и пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне "Динамо" впервые вышло из группы в турнире УЕФА. Это случилось в Лиге Европы. Неудачными были все 13 предыдущих попыток.

"Аталанта" – единственный дебютант группового этапа в сезоне 2019/20. Это десятый итальянский (и 141-й в целом) участник основной сетки.

"Аталанта" не встречалась с "Манчестер Сити" или "Шахтером". Зато итальянская команда обыграла "Динамо" по правилу выездного гола в первом круге Кубка УЕФА-1990/91 (0:0 д, 1:1 г).

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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