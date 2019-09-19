Мораес под гипнозом Эдерсона: как "МанСити" повторил цифры Паулу Фонсеки "Шахтеру" Луиша Каштру

Эдерсон vs Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Дебют Луиша Каштру в Лиге чемпионов вышел невеселым: его "Шахтер" уступил дома "Манчестер Сити" с теми же итоговыми цифрами на табло, что и в прошлом сезоне при Паулу Фонсеке, – 0:3.

Обзор матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" (0:3)

С момента предыдущего харьковского рандеву соперников, в котором "Сити" прервал 7-матчевую беспроигрышную домашнюю серию "горняков" против английских команд в еврокубках, прошло менее года. Но вчера у "оранжево-черных" из того состава на поле вышли только шестеро. В частности, почти полностью обновилась линия атаки, где "второгодник" был лишь один – Мораес.

Однако сценарий матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" от этого не очень изменился – с первых минут гости вновь принялись подтверждать статус фаворита встречи. И могли забить уже в дебютной атаке. Родри, накануне обещавший сорвать на "Шахтере" злость за поражение от "Норвича" в АПЛ, без помех замыкал передачу де Брюйне, но пробил головой в сторону от ворот.

Однако именно "злой" испанский опорник "горожан" на экваторе первого тайма и организовал первый гол "голубых": обокрал Болбата и катнул на линию штрафной, откуда Гюндоган зарядил в штангу! Первым на добивании оказался Марез – выскочил из-за спины Исмаили, который остановился, пытался организовать офсайд – и алжирец расстрелял пустые ворота, 0:1.

"Шахтеру" нужно было отыгрываться – и ведь могли! Тайсон шикарной передачей отрезал всю оборону "горожан", выведя Мораеса на свидание с Эдерсоном, но Жуниор пробил просто в грудь голкиперу. Старое правило: "Не забиваешь ты – забьют тебе", – еще никто не отменял, и "Сити" буквально через минуту удвоил счет. Марез отдал на ход Гюндогану, которого бросил Алан Патрик, и немец в два касания переправил мяч в ближний угол.

Почти тут же де Брюйне попал в сетку с внешней стороны. Но последнее слово до перерыва должны были говорить "горняки": вновь сработала связка Тайсон – Мораес, снова Жуниор выходил один в один, и опять запорол момент – не попал по мячу.

Вскоре после антракта партнеры предоставили Мораесу еще один шанс отличиться – на этот раз передачу метров на 50 отдал Исмаили, однако "десятка" дончан в этот день был под гипнозом Эдерсона – вновь сплоховал. А дальше "пожары" вспыхивали только во владениях Пятова. И вполне закономерно привели к третьему голу в ворота "Шахтера", когда после обрезки хозяев в центре "голубые", как по учебнику, разыграли контру 3 в 1. В итоге, гостевые 3:0 для "МанСити".

"После второго гола нам было уже сложно изменить результат, – сказал Луиш Каштру. – Мы очень уставали в игре в обороне, и у нас не хватало энергии на атаки. Такие матчи – не то, к чему мы привыкли в чемпионате Украины. Поэтому сегодня заслуженный победитель – "Сити".

В следующем туре, 1 октября, "Шахтер" будет гостить у "Аталанты", которая неожиданно рассыпалась в Хорватии – 0:4 от загребского "Динамо".

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