Москве не отдадут финал Лиги чемпионов из-за большого количества больных: смотрите, кто будет хозяином

По поводу формата окончания нынешнего сезона в Лиги чемпионов уже не первый месяц ходят самые разные слухи. Однако все более вероятной становится версия, по которой УЕФА планирует провести все матчи турнира, начиная с 1/4 финала, в одном городе. И по информации немецкого таблоида Bild, уже фактически определен хозяин Финала восьми. Ранее мы сообщали, что Стамбул потеряет финал Лиги чемпионов из-за коронавируса.

Так, борьбу за право провести остаток матчей престижного евротурнира почти наверняка выиграет португальский Лиссабон, который для УЕФА выглядит предпочтительнее, чем немецкий Франкфурт или Москва, которые также очень хотели принять плей-офф.

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Немецкое издание отмечает, что у столицы Португалии сразу несколько преимуществ по сравнению с немецким городом, а также Москвой, где слишком много больных коронавирусом:

в Лиге чемпионов уже не осталось португальских клубов, потому ни у кого не будет преимущества своего поля;

Португалия выполнит политические требования УЕФА касательно освобождения от налогов;

в Лиссабоне достаточное количество стадионов;

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Также сообщается, что в Португалии вполне приемлемое количество зараженных коронавирусом для проведения матчей Лиги чемпионов – 34 351 инфицированный, но из них 20 800 уже выздоровели. Формат такой: начиная с 1/4-й финала победитель будет определяться в одной встрече. Планируется, что ЛЧ возобновится 8 августа, а финиширует — 29 августа 2020 года. Тем не менее окончательное решение руководство УЕФА должно будет принять 17 июня.

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