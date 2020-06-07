Українська
$ 26,7
30

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019
  4. Москве не отдадут финал Лиги чемпионов из-за большого количества больных: смотрите, кто будет хозяином

Москве не отдадут финал Лиги чемпионов из-за большого количества больных: смотрите, кто будет хозяином

7 июня, 12:06

Елена Павлова Елена Павлова

Также борьбу за Финал восьми вел немецкий Франкфурт

По поводу формата окончания нынешнего сезона в Лиги чемпионов уже не первый месяц ходят самые разные слухи. Однако все более вероятной становится версия, по которой УЕФА планирует провести все матчи турнира, начиная с 1/4 финала, в одном городе. И по информации немецкого таблоида Bild, уже фактически определен хозяин Финала восьми. Ранее мы сообщали, что Стамбул потеряет финал Лиги чемпионов из-за коронавируса.

Так, борьбу за право провести остаток матчей престижного евротурнира почти наверняка выиграет португальский Лиссабон, который для УЕФА выглядит предпочтительнее, чем немецкий Франкфурт или Москва, которые также очень хотели принять плей-офф.

Читайте также: Лидера чемпионата Турции не допустят в еврокубки по примеру Зинченко

Реклама

Немецкое издание отмечает, что у столицы Португалии сразу несколько преимуществ по сравнению с немецким городом, а также Москвой, где слишком много больных коронавирусом:

  • в Лиге чемпионов уже не осталось португальских клубов, потому ни у кого не будет преимущества своего поля;
  • Португалия выполнит политические требования УЕФА касательно освобождения от налогов;
  • в Лиссабоне достаточное количество стадионов;

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

В тренде
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"

Также сообщается, что в Португалии вполне приемлемое количество зараженных коронавирусом для проведения матчей Лиги чемпионов – 34 351 инфицированный, но из них 20 800 уже выздоровели. Формат такой: начиная с 1/4-й финала победитель будет определяться в одной встрече. Планируется, что ЛЧ возобновится 8 августа, а финиширует — 29 августа 2020 года. Тем не менее окончательное решение руководство УЕФА должно будет принять 17 июня.

Реклама

Смотрите также даты рестарта турниров и чемпионатов по всему миру.

Смотрите, как "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм" в прошлогоднем финале Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

финал Лига чемпионов франкфурт формат Лиссабон

Источник: Bild

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Стамбул потеряет финал Лиги чемпионов из-за коронавируса: смотрите вариант нового формата плей-офф
Стамбул потеряет финал Лиги чемпионов из-за коронавируса: смотрите вариант нового формата плей-оффЛига чемпионов
Блондинка не в законе: год назад Кинси Волански сорвала финал ЛЧ и стала известной на весь мир
Блондинка не в законе: год назад Кинси Волански сорвала финал ЛЧ и стала известной на весь мирЛига чемпионов
Испания в гневе из-за признание тренера Малиновского, что он мог привезти в страну коронавирус
Испания в гневе из-за признание тренера Малиновского, что он мог привезти в страну коронавирусЛига чемпионов
Появился еще один вариант окончания Лиги чемпионов: все клубы зашлют на край Европы
Появился еще один вариант окончания Лиги чемпионов: все клубы зашлют на край ЕвропыЛига чемпионов
Арбитр, который судил
Арбитр, который судил "Шахтер" в Лиге чемпионов, арестован по делу о торговле наркотикамиЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять