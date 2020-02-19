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Моуринью бит в Лиге чемпионов: "Лейпциг" шокировал "Тоттенхэм" в Лондоне

19 февраля, 23:55

Немецкий клуб увез из Лондона выездную победу и стал на шаг ближе к четвертьфиналу

Лондонский "Тоттенхэм" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов немецкому "Лейпцигу" на своем стадионе. Единственный гол с пенальти забил Тимо Вернер в начале второго тайма. Немцы на протяжении всего матча выглядели симпатичнее и имели еще несколько перспективных моментов, чтобы увеличить счет.

"Тоттенхэм" – "Лейпциг" – 0:1
Гол: Вернер (58, пен)

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64)

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"Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77)

Предупреждения: Ло Чельсо (10), Забитцер (12), Вернер (33), Дэвис (56), Нкунку (72), Ламела (90).

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Напомним, что стартовые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись во вторник. Мадридский "Атлетико" неожиданно обыграл "Ливерпуль" и поставил действующего победителя турнира в трудное положение. Мерсисайдцы полностью провалили матч, так ни разу не пробив в створ ворот "матрасников".

В параллельном матче "Боруссия" Дортмунд обыграла "Пари Сен-Жермен". Героем встречи стал 19-летний вундеркинд Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче, у парижан голом ответил Неймар.

Обзор матча:

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Лига чемпионов Лейпциг Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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