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Моуринью стал "пионером" – первым, кто сыграл в Лиге чемпионов во главе трех английских клубов

26 ноября, 23:15

Португальский тренер работал с "Челси" и "Манчестер юнайтед", а теперь - с "Тоттенхэмом"

Моуринью записал себе еще один рекорд

Моуринью записал себе еще один рекорд / Фото: Twitter

Искушенный португальский тренер Жозе Моуринью сегодня прибавил в свой и без того богатый список еще одно достижение. "Особенный" оказался первым наставником, который в Лиге чемпионов возглавлял три английских клуба. К слову, мы писали, что Моуринью повторил свой рекорд в Премьер-лиге, десятый раз обыграв команду украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм".

В эти минуты "Тоттенхэм" под руководством Жозе играет в Лондоне против греческого "Олимпиакоса". "Шпоры" стали третьей командой в английской карьере Моуринью. Напомним, ранее он работал с "Челси" и "Манчестер юнайтед", с которыми также играл в Лиге чемпионов.

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"Тоттенхэм" проигрывал грекам 0:2, но сумел сравнять счет – 2:2. А "Шахтер" отстоял нулевую ничью в стартовые 45 минут противостояния с "Манчестер Сити". Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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Интересно, что Моуринью во главе своих семи предыдущих команд ни разу не проиграл первый домашний матч. Посмотрим, удастся ли ему продлить серию со "Шпорами".

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