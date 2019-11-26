Моуринью стал "пионером" – первым, кто сыграл в Лиге чемпионов во главе трех английских клубов

Португальский тренер работал с "Челси" и "Манчестер юнайтед", а теперь - с "Тоттенхэмом"

Моуринью записал себе еще один рекорд / Фото: Twitter

Искушенный португальский тренер Жозе Моуринью сегодня прибавил в свой и без того богатый список еще одно достижение. "Особенный" оказался первым наставником, который в Лиге чемпионов возглавлял три английских клуба. К слову, мы писали, что Моуринью повторил свой рекорд в Премьер-лиге, десятый раз обыграв команду украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм".

В эти минуты "Тоттенхэм" под руководством Жозе играет в Лондоне против греческого "Олимпиакоса". "Шпоры" стали третьей командой в английской карьере Моуринью. Напомним, ранее он работал с "Челси" и "Манчестер юнайтед", с которыми также играл в Лиге чемпионов.

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"Тоттенхэм" проигрывал грекам 0:2, но сумел сравнять счет – 2:2. А "Шахтер" отстоял нулевую ничью в стартовые 45 минут противостояния с "Манчестер Сити". Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Интересно, что Моуринью во главе своих семи предыдущих команд ни разу не проиграл первый домашний матч. Посмотрим, удастся ли ему продлить серию со "Шпорами".

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