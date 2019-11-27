Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Мы бились друг за друга": Сергей Кривцов – о матче "МанСити" – "Шахтер"

27 ноября, 02:06

Защитник "горняков" уверен, что в решающем матче в Харькове команде помогут заполненные трибуны "Металлиста"

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов / Фото: Сегодня|Спорт

"Шахтер" впервые в своей истории забил гол "Манчестер Сити" на выезде: во вторник "горняки" добыли сенсационную ничью в Англии в пятом туре Лиги чемпионов. Теперь в активе "МанСити" 11 очков, у "Шахтера" 6, у загребского "Динамо" 5, а у "Аталанты" – 4. Игру и результат прокомментировал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

Читайте также: "Манчестер Сити" – "Шахтер" видео голов Лиги чемпионов

Реклама

Сергей Кривцов – о матче Манчестер Сити – Шахтер 1:1 Видео: Сегодня|Спорт

Сегодня ребята, которые вышли вместо Тайсона и Марлоса, в полной мере их заменили, сыграли здорово. И Тете, и Коноплянка, и вышедший на замену Манор Соломон – он вообще наш джокер, опять выручил. У нас есть вера в собственные силы, это показала и игра в Загребе, и сегодняшний матч. Мы вышли и бились друг за друга. Понимали, что будет сложно. Уровень "Манчестер Сити" знают во всем мире. В первом тайме нам давалась игра, было два хороших момента. Должны были хотя бы один из них реализовывать, и тогда игра бы пошла немного по-другому. Верю, что в решающем матче на "Металлисте" болельщики нас поддержат!

В тренде
"Манчестер Сити" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Читайте также: Андрей Пятов – о суперматче в Манчестере

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Сергей Кривцов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Манчестер Сити" – "Шахтер": видео голов и лучших моментов исторического матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Манчестер Сити" – "Шахтер": где смотреть матч лучших клубов Англии и Украины в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Манчестер Сити" обыграл "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА в АнглииЛига чемпионов
"Реал" – "ПСЖ": убойная ничья в пользу парижанЛига чемпионов
"Ювентус" – "Атлетико": где смотреть матч непримиримых с возможным скандалом, если не выйдет РоналдуЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...