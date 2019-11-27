"Мы бились друг за друга": Сергей Кривцов – о матче "МанСити" – "Шахтер"

Сергей Кривцов / Фото: Сегодня|Спорт

"Шахтер" впервые в своей истории забил гол "Манчестер Сити" на выезде: во вторник "горняки" добыли сенсационную ничью в Англии в пятом туре Лиги чемпионов. Теперь в активе "МанСити" 11 очков, у "Шахтера" 6, у загребского "Динамо" 5, а у "Аталанты" – 4. Игру и результат прокомментировал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

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Сергей Кривцов – о матче Манчестер Сити – Шахтер 1:1 Видео: Сегодня|Спорт

Сегодня ребята, которые вышли вместо Тайсона и Марлоса, в полной мере их заменили, сыграли здорово. И Тете, и Коноплянка, и вышедший на замену Манор Соломон – он вообще наш джокер, опять выручил. У нас есть вера в собственные силы, это показала и игра в Загребе, и сегодняшний матч. Мы вышли и бились друг за друга. Понимали, что будет сложно. Уровень "Манчестер Сити" знают во всем мире. В первом тайме нам давалась игра, было два хороших момента. Должны были хотя бы один из них реализовывать, и тогда игра бы пошла немного по-другому. Верю, что в решающем матче на "Металлисте" болельщики нас поддержат!

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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