"Мы должны сыграть идеально: Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Читайте также: шок для "Реала" и сборной Бельгии – выяснились последствия новой травмы Азара

"Мы должны сыграть идеально как в обороне, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца. Месси – это невероятный игрок, являющийся примером для детей и не только. Однако нам не стоит думать только о нем, мы будем играть против "Барселоны".

Игроки "Наполи" должны знать, как терпеть и помогать партнерам по команде от начала и до конца. Мы должны понимать, что нам предстоит сыграть матч жизни, чтобы добиться своих целей", – сказал Гаттузо.