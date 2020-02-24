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"Мы должны сыграть идеально: Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

24 февраля, 15:32

Наставник Наполи не боится грозного соперника

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

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"Мы должны сыграть идеально как в обороне, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца. Месси – это невероятный игрок, являющийся примером для детей и не только. Однако нам не стоит думать только о нем, мы будем играть против "Барселоны".

Игроки "Наполи" должны знать, как терпеть и помогать партнерам по команде от начала и до конца. Мы должны понимать, что нам предстоит сыграть матч жизни, чтобы добиться своих целей", – сказал Гаттузо.

"Наполи" примет "Барселону" 25 февраля. Матч начнется в 22:00.

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Смотрите обзор матча "Барселона" – "Интер" в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов Барселона Наполи Дженнаро Гаттузо

Источник: Goal.com

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