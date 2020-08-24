Мюнхен ликует, а в Париже начались погромы: как фанаты отреагировали на финал Лиги чемпионов

Сегодня в Лиссабоне состоялся финал Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварией". Мюнхенский клуб одержал минимальную победу благодаря голу Кингсли Комана и в шестой раз в истории выиграл турнир.

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Видео гола и обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария"

В связи с пандемией коронавируса решающие матчи Лиги чемпионов проходили при пустых трибунах, поэтому болельщики могли поддерживать любимые команды разве что у телевизора. Сразу после финального свистка фанаты "Баварии" бросились праздновать победу любимой команды. Несмотря на позднее время, толпы людей вышли на улицы с флагами и атрибутикой команды.

Болельщики "Баварии" празднуют победу в Лиге чемпионов

Фото: REUTERS/Andreas Gebert

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А вот в Париже ситуация была не такой радужной. Еще по ходу встречи болельщики бросали в полицейских пиротехнику и другие подручные предметы, а после финального свистка принялись громить все вокруг – жертвами вандалов стали несколько магазинов, а также припаркованные автомобили, один из них даже сгорел.

В связи с этим полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу фанатов. Всего к охране правопорядка в этот день было привлечено около трех тысяч полицейских. Как сообщает cnews.fr, было арестовано шесть человек, один из которых по обвинению в нападении на человека в автомобиле. Также было вынесено 274 административных штрафа за отсутствие защитных масок.

Смотрите обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария":

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