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"Наглый" УЕФА не включил Криштиану Роналду в число 23 лучших игроков Лиги чемпионов

28 августа, 21:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Зато в команде сезона числятся сразу девять футболистов немецкой "Баварии" и, конечно же, Месси

Европейские функционеры продолжили подводить итоги сезона 2019/2020. Сегодня УЕФА назвал команду сезона из 23 футболистов, в которой не оказалось места для звездного нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. А вчера УЕФА назвал лучшие голы сезона Лиги чемпионов, здесь на первом месте – Роналду.

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Логично, что больше всего мест в символической сборной заняли игроки "Баварии", завоевавшей в воскресенье трофей. А вот из состава второго финалиста, "ПСЖ", в списке оказалось лишь трое – как и у "Манчестер Сити". Лионель Месси – единственный представитель "Барселоны".

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Антони Лопеш ("Лион").

Защитники: Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Давид Алаба (все – "Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано ("Лейпциг"), Анхелиньо ("Ман Сити"/"Лейпциг").

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все – "Бавария"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Уссем Ауар ("Лион"), Марсель Забитцер ("Лейпциг"), Маркиньос ("ПСЖ"), Алехандро Гомес ("Аталанта").

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Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – "Бавария"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – "ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Читайте также: призовые украинских клубов в еврокубковом сезоне 2019/2020.

Смотрите, как "Бавария" выиграла трофей в финале у "Пари Сен-Жермен":

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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