"Нам нужно забить как можно больше мячей": Исмаили рассказал об игре с "Аталантой"

Исмаили ждет бескомпромиссной игры / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Защитик "Шахтера" Исмаили рассказал, какие козыри его команда будет использовать в игре с "Аталантой" в Лиге чемпионов. Кстати, мы проведем онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" с видео голов и яркими фото.

"Будем играть с очень хорошей, опасной командой. Они сильны, нужно быть внимательным ко всем моментам в их игре на всем поле в течение 90 минут", – отметил игрок.

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"Нам нужно не ошибаться при розыгрыше от ворот, забить как можно больше мячей, показывать нашу игру, как мы всегда это делаем. Тогда мы сможем добиться положительного результата", – сказал Исмаили.

Отметим, что донецкий "Шахтер" встретится с итальянской "Аталантой" сегодня, 1 октября. Начало матча – в 19.55.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

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