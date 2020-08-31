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"Нам попалась одна из самых сильных команд": лидер "Динамо" Буяльский – о жеребьевке Лиги чемпионов

31 августа, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевский полузащитник хотел бы сыграть с греческим ПАОКом, но рад, что встреча с АЗ пройдет в Украине

Сегодня прошла жеребьевка отборочных стадий Лиги чемпионов, в результате которой киевское "Динамо" попало на нидерландский АЗ из городка Алкмаар. Поединок пройдет в Киеве, что радует украинских футболистов и болельщиков.

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Своим мнением о жребии с официальным сайтом "Динамо" поделился полузащитник "бело-голубых" Виталий Буяльский:

"Думаю, нам попалась одна из самых сильных команд, хотя их матчи не смотрел. В интернете пишут, что хорошая команда, так что игра будет интересной. На этапе квалификации Лиги чемпионов все команды организованные. Здесь любой может как выиграть, так и проиграть. Слабых команд нет, поэтому нам следует быть сконцентрированными и показывать свой футбол.

Мне немного больше, чем с остальными, хотелось бы сыграть с греческим ПАОКом. Видел его несколько поединков, и могу сказать, что команда интересная. Очень хорошо, что играем дома, – это намного легче. Нет перелетов, можно спокойно готовиться и настраиваться".

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Смотрите, как "Динамо" победило "Шахтер" в матче за Суперкубок:

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