"Наполи" – "Барселона": прогноз на матч Лиги чемпионов, который оставляет место для сюрприза

Месси и компанию уже не так боятся, как раньше, в том числе в солнечном Неаполе

25 февраля на стадии 1/8 финала продолжат борьбу за победу в Лиге чемпионов "Наполи" и "Барселона". Матч на "Сан-Паоло" начнется в 22:00 по киевскому времени. Интереснейшая онлайн-трансляция "Наполи" – "Барселона" уже началась на нашем сайте. Несмотря на февраль в календаре, в Неаполе сегодня 16 градусов тепла. Местные утверждают, что зима на юг Италии даже не приходила.

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По мнению букмекеров, в первом поединке итало-испанской пары силы достаточно равны. Конечно, "Барселона" является фаворитом, но не таким однозначным, как можно было предположить по вывеске противостояния. На победу каталонцев принимают ставки с коэффициентом 2,25, а на выигрыш "Наполи" – 3,10. Ничья наименее вероятна – 3,50.

Хотя самый распространенный исход встречи на "Сан-Паоло" как раз ничья – 1:1 – 6,00. Далее популярна минимальная победа "Барселоны" – 1:0 – 8,00. Коэффициент на успех хозяев со счетом 1:0 – 9,50. Самым опасным для испанцев, по мнению аналитиков контор, является Аркадиуш Милик, на гол в матче нападающего "Наполи" принимают ставки с котировкой 2,70. Он же забил больше всех в команде в чемпионате Италии – 9 мячей.

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На результативный удар звезды "Барселоны" Лионеля Месси коэффициент 2,05. Интересно, что до четырех голов на выходных в матче с "Эйбаром" аргентинский форвард не забивал с середины декабря. Однако, по словам самого же Месси в беседе с Diario AS, он все меньше выходит на матчи с мыслями о том, как забить, и все больше думает, как повлиять на качество командной игры каталонцев.

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