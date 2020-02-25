"Наполи" – "Барселона": видео голов и лучших моментов матча 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник, 25 февраля, проходит первый матч 1/8 Лиги чемпионов в Неаполе. Местный "Наполи" принимает "Барселону". Смотреть "Наполи" – "Барселона" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Напомним, что "Барселону" называли фаворитом поединка с "Наполи", но не таким однозначным, как можно было предположить по вывеске противостояния. На победу каталонцев принимали ставки с коэффициентом 2,25, а на выигрыш "Наполи" – 3,10. Ничья считалась наименее вероятной (3,50).

Однако поединок в Неаполе пошел явно не по сценарию каталонцев, которые пропустили на 30-й минуте встречи. Случилось это так. Зелински вырвался на оперативное пространство и подключил к атаке бельгийца Мертенса, а Дрис эффектным ударом уложил мяч в дальний угол ворот "Барселоны". Таким образом "Наполи" повел в счете – 1:0.

"Наполи" – "Барселона" – 1:0. Видео гола Мертенса

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Матч "Наполи" – "Барселона" продолжается. Идет второй тайм...

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Напомним, на прошлой неделе уже состоялось два матча 1/8 Лиги чемпионов. "Аталанта" на своем поле разгромила "Валенсию" – 4:1. А действующий победитель турнира "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" 0:1.

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