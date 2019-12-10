/ Фото: Reuters

Во вторник, 10 декабря, на стадионе "Сан-Паоло" пройдет матч между "Наполи" и "Генком" в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Стартовый свисток в Неаполе прозвучит в 19:55. Мы проведем онлайн матча "Наполи" – "Генк" с видео голов и яркими фото.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на "Футбол 1".

Итальянский коллектив из Неаполя находится на второй строчке в Группе E с девятью баллами на счету. От "Ливерпуля" команда отстает на один пункт, а в спину ей дышит "РБ Зальцбург", отстающий на два очка.

Реклама

Читатйте также: "Зальцбург" – "Ливерпуль": онлайн матча Лиги чемпионов

В свою очередь, в квартете E "Генк" занимает последнее место в таблице, имея лишь один балл на своем счету.

В тренде Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

Смотрите, как "Наполи" проиграл "Роме" в чемпионате Италии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама