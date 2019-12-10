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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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/ Фото: Reuters

Во вторник, 10 декабря, на стадионе "Сан-Паоло" пройдет матч между "Наполи" и "Генком" в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Стартовый свисток в Неаполе прозвучит в 19:55. Мы проведем онлайн матча "Наполи" – "Генк" с видео голов и яркими фото.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на "Футбол 1".

Итальянский коллектив из Неаполя находится на второй строчке в Группе E с девятью баллами на счету. От "Ливерпуля" команда отстает на один пункт, а в спину ей дышит "РБ Зальцбург", отстающий на два очка.

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В свою очередь, в квартете E "Генк" занимает последнее место в таблице, имея лишь один балл на своем счету.

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Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
5
3
1
1
11
8
3
10
Забитые 11
Пропущеные 8
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
НаполиНаполиНап
5
2
3
0
7
4
3
9
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н В Н В
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
5
2
1
2
16
11
5
7
Забитые 16
Пропущеные 11
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П П В
4
ГенкГенкГен
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

Смотрите, как "Наполи" проиграл "Роме" в чемпионате Италии:

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Лига чемпионов Наполи Генк

Источник: Сегодня|Спорт

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