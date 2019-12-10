/ Фото: Reuters

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10 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и бельгийский "Генк". Поединок состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Мы проведем онлайн матча "Наполи" – "Генк" с видео голов и яркими фото.

"Наполи" – "Генк" онлайн

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. "Наполи" занимает вторую строчку в группе Е. В минувшем туре "южане" разделили пункты с "Ливерпулем" (1:1), ранее был аналогичный результат против "Зальцбурга".

Выход из группы у команды почти в кармане, для завоевания путевки неаполитанцев во вторник устроит даже ничейный результат, выходу в плей-офф может помочь результат соперников, если "Ливерпуль" в Австрии не проиграет "Зальцбургу". Первая позиция также вполне реальна, если англичане не смогут обыграть австрийцев, а команда Карло Анчелотти добьется победы.

"Генк" четвертый в группе, в активе бельгийцев всего лишь один пункт, который был набран как раз против "Наполи" (0:0) в родных стенах. Шансов на выход из группы или попадание в Лигу Европы у команды уже нет.

"У меня есть ощущение, что матч с "Генком" будет очень захватывающим. Мы надеемся выйти с группы на первом место, чтобы получить более легкого соперника в плей-офф. Я оптимистично настроен перед матчем. Наша группа не была легкой, ситуация остается сложной, однако мы находимся в одном шаге от плей-офф — это значит, что мы преуспели в Лиге чемпионов", – отметил наставник "Наполи" Карло Анчелотти.

"Нам пришлось нелегко в последние несколько недель, но мы сделаем все возможное, чтобы достойно завершить выступления в Лиге чемпионов и победить. "Наполи" – великолепная команда, которая борется за выход в плей-офф, но мы будем сражаться так, словно результат этого матча — вопрос жизни и смерти. Мы будем играть очень агрессивно, но постараемся не забыть об обороне и надеемся, что о нас не забудет удача", – сказал тренер "Генка" Ханнес Вольф.

Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

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