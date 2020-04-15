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"Не понимаю, когда смеются над тем, кто сильно повредил голову": вратарю угрожали после финала в Киеве

15 апреля, 22:16

Елена Павлова

Голкипер "Ливерпуля" рассказал про последствия удара Рамоса

Немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который проводит последние два сезона в аренде в турецком "Бешикташе", вспомнил роковой финал Лиги чемпионов 2018 года в Киеве против мадридского "Реала". В нем голкипер допустил ряд ошибок, которые привели к поражению английской команды. Но у Лориса нашлись объективные причины такой местами невнятной игры.

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"У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это было установлено уже во время детального исследования одного из ведущих мировых специалистов в области мозга. Сначала я был рад узнать, что произошло в той игре. Но я не хотел обнародовать это сам. Когда озвучили результат, было много злобы и оскорблений, часто намного ниже пояса. Я никогда не использовал травму как оправдание, но когда люди смеются над тем, кто сильно повредил голову, я этого не понимаю".

Лорис Кариус

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Лорис Кариус / Фото: Getty Images

"Все мои усилия и хорошие выступления до этого внезапно потеряли значение, – продолжил вратарь. – Мы, игроки, испытываем крайнюю враждебность в Интернете. Если вы прочитаете каждое сообщение, вы не сможете спать в течение двух дней. Это безумие, что люди говорят под маской анонимности, оскорбляя других, дискриминируя их и становясь расистом. Нельзя винить фанатов, если они освистывают игрока. Они платят за билет и имеют право быть недовольным. Профессионал должен это терпеть, но не личные оскорбления или смертельные угрозы".

"Впрочем, я не воспринимал всерьез эти угрозы. Люди писали их анонимно и даже не показывали своих лиц в профиле. Я не верю, что люди не могут открыть свой рот, проходя мимо меня", – приводит слова Кариуса Bild.

Смотрите, как Кариус стоял за "Бешикташ" в нынешней Лиге Европы

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травма финал Лига чемпионов угрозы Бешикташ Ливерпуль Реал Мадрид ошибки Лорис Кариус

Источник: Bild

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