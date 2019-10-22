Не пустить "Шахтер" в весеннюю часть Лиги чемпионов: тренер "Динамо" озвучил громкую цель

Наставник хорватов Ненад Бьелица не намерен довольствоваться третьим местом в группе и пропуском в 1/16 Лиги Европы

Ненад Бьелица / Фото: Reuters

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Главный тренер "Динамо" Загреб Ненад Бьелица поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который пройдет во вторник, 22 октября, на харьковском стадионе "Металлист". Начало – в 19:55. Трансляция "Шахтер" – "Динамо" Загреб с видео лучших моментов пройдет на Segodnya.ua.

"Нам есть чем гордиться в прошлом сезоне. Впервые за полвека команда сумела выйти в плей-офф Лиги Европы. Надеемся, что это не предел наших возможностей, – заявил тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица. – "Шахтер" – очень сильная команда, тяжелый оппонент. Но у нас есть шанс получить положительный результат, попробуем им воспользоваться. Наша задача на евросезон – минимум второе место в группе и выход в 1/8 Лиги чемпионов"

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Напомним, в весеннюю часть Лиги чемпионов выходят две лучшие команды из каждой группы. После двух туров в группе С, набрав шесть очков, лидирует "Манчестер Сити". Загребское "Динамо" и "Шахтер" делят второе место, имея в своем багаже по три набранных балла. Так что победитель сегодняшнего матча в Харькове, с большой долей вероятностью, составит компанию "МанСити" в 1/8 финала ЛЧ из группы С.

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