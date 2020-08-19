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Немецкую машину не остановить: "Бавария" легко вышла в финал Лиги чемпионов

19 августа, 23:59

Елена Павлова Елена Павлова

Гнабри сделал дубль, а Левандовски забил 15 гол в сезоне

Французский "Лион" не сумел сотворить еще одну сенсацию в Лиге чемпионов и переиграть во втором полуфинале турнира мюнхенскую "Баварию". Правда, в отличие от той же "Барселоны" или "Челси", подопечным Руди Гарсии удалось избежать совсем уж позорного разгрома. Всего 0:3, что против такой мюнхенской машины тоже можно считать определенным успехом.

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Хотя еще неизвестно, по какому сценарию пошел бы матч в Лиссабоне, если бы Токо-Экамби на 17-й минуте сумел открыть счет. Защитники "Баварии", которые выглядели на старте поединка не очень уверенно, прозевали передачу на камерунского нападающего, фовард прорвался к воротам, вышел на ударную позицию, но угодил в штангу.

Этот момент словно разбудил нападение мюнхенцев. И буквально через минуту Гнабри получил мяч на фланге, прошел двух соперников и с линии штрафной нанес роскошный удар в дальнюю девятку – 1:0.

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После того, как "Бавария" повела в счете, опасные моменты у ворот "Лиона" стали возникать с завидной регулярностью. Но и тот же Гнабри, и Левандовски до 33-й минуты не могли довести дело до забитого мяча. Однако в середине первого тайма Перишич организовал для этой парочки еще один момент, и если поляк каким-то чудом не сумел перевести мяч в сетку, Гнабри своего не упустил – 2:0. И это был фактически приговор.

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Во втором тайме лучший момент у "Лиона" упустил все тот же Экамби, который не смог переправить мяч в ворота после идеального паса вдоль ворот. И Нойер спас Мюнхен от пропущенного гола. А уже на 88-й минуте окончательный счет на табло установил Левандовски, забив свой 15 гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. И стал только вторым футболистом, кому это удавалось в одном розыгрыше, следом за Криштиану Роналду.

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Мюнхенцы одержали рекордную десятую победу подряд в Лиге чемпионов. Теперь в лиссабонском финале 23 августа "Бавария" встретится с другим французским клубом – "ПСЖ", который также обладает мощным нападением. Парижская команда в полуфинале Лиги чемпионов переиграла "Лейпциг" со счетом 3:0.

Смотрите, как "Бавария" выбила из Лиги чемпионов "Барселону"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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