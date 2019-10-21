"Непредсказуемый": тренер загребского "Динамо" назвал самого опасного игрока в составе "Шахтера"

Ненад Бьелица ответил на все возможные вопросы перед игрой Лиги чемпионов с "горняками" - даже о костюме Зорро

Ненад Бьелица / Фото: Reuters

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером", который состоится во вторник на ОСК "Металлист". Начало – в 19:55. Онлайн-трансляция матча "Шахтер" – Динамо Загреб с видео голов и лучших моментов пройдет на нашем сайте.

- Хорватские клубы еще ни разу не побеждали украинские. Вы готовы прервать эту серию? – прозвучал первый вопрос тренеру загребского "Динамо".

- Я знаю эту статистику, – отметил Ненад Бьелица. – Но мы уже не раз побеждали, вопреки статистике. Знаем, что встретимся с очень качественной командой, талантливой. Но мы верим в себя, верим, что можем исправить эту статистику. Мы осознаем, насколько сейчас хорошо развивается украинский футбол. "Шахтер" каждый год выступает в Лиге чемпионов. Осознаем, насколько они сильны. Многие игроки "Шахтера" представляют сборную Украины. Знаю бразильцев. Но также мы осознаем и собственную силу. Мы показывали неплохие результаты в предыдущих матчах. Так что верим в хорошую игру во вторник.

Обзор матча "Динамо" Загреб – "Аталанта" (4:0)

- Кого из игроков "Шахтера" вы опасаетесь?

- У "Шахтера" очень сильное нападение. Бразильцы очень непредсказуемые. Обращаем внимание также и на молодых игроков линии атаки. Если выбирать одного футболиста – это Тайсон. Он заслуживает самого пристального внимания с нашей стороны.

Смотрите свежий дубль Тайсона в ворота "Колоса"

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- Ваш визави Луиш Каштру сказал, что посмотрел 10 матчей вашей команды и хорошо проанализировал игру. Вы действовали так же?

- Конечно. Нас совсем не удивляет, что о нас хорошо знают в украинском футболе, у нас узнаваемый стиль. Но мы можем менять тактику, менять стиль до матча и во время.

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- Паулу Фонсека в свое время пообещал в случае выхода из группы Лиги чемпионов надеть костюм Зорро и сделал это. Есть ли у вас подобные мысли?

- Нет.

Тренировка загребского "Динамо" в Харькове. Фото – Reuters

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- Устроит ли вас во вторник ничья?

- Максимально мы можем получить три балла, за них мы и будем бороться. Это наша цель.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб (2:0)

- Сборная Хорватии – вице-чемпион мира, а клубный хорватский футбол – достаточно слабый. С чем это связано?

- У нашего последнего соперника "Манчестер Сити" гонорары – около 170 млн, у нас – 330 тысяч. Возможно, это ответ на вопрос.

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- Можно ли сказать, что загребское "Динамо" нельзя судить по чемпионату Хорватии из-за его слабости?

- Согласен. Как "Шахтер" доминирует в украинском футболе, так загребское "Динамо" доминирует в Хорватии. Мы анализировали матчи "горняков" и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Уверен, так же поступал и "Шахтер" в отношении нас, – заключил перед вторничным матчем с дончанами главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в ЛЧ "Аталанту"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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