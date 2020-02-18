Невероятно! "Боруссия" сокрушает "ПСЖ" с дублем дебютанта Холанда, Неймар отвечает одним голом

Во вторник на переполненном стадионе в Дортмунде прошел первый поединок плей-офф Лиги чемпионов. Местная "Боруссия" принимала французский "ПСЖ". "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" онлайн шел на нашем сайте.
Команды долго запрягали и до перерыва обошлись без голов. Хотя шансов для взятия ворот хватало. Смотрите лучшие моменты первого тайма.
А в последней четверти матча соперников прорвало! Сначала 19-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд в своем первом матче Лиги чемпионов в форме "Боруссии" открыл счет на 69-й минуте, вовремя успев на добивание.
Всего через шесть минут бразилец Неймар восстановил равновесие, расстреляв пустые ворота, после впечатляющего прохода и передачи Килиана Мбаппе – 1:1.
Не успели соперники прийти в себя, как невероятный Холанд мощным ударом с левой ноги из-за штрафной площади вновь вывел "Боруссию" вперед на 77-й минуте – 2:1!
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Поединок так и завершился победой команды Люсьена Фавра. Но все решится 11 марта в Париже, когда оппоненты сыграют повторный матч.
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