Неймар выводит "ПСЖ" в четвертьфинал Лиги чемпионов: обзор матча с "Боруссией"

"Пари Сен-Жермен" на пустом стадионе обыграл "Боруссию" из Дортмунда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал. В первом матче парижане уступили на выезде 1:2, поэтому дома их устраивала минимальная победа. Мы проводили онлайн матча "ПСЖ" – "Боруссия".

В середине первого тайма Неймар открыл счет в матче – этот мяч уже выводил "ПСЖ" в следующий раунд, так как они имели преимущество в виде гостевого гола. Но еще до перерыва Бернат удвоил преимущество хозяев поля.

Немцам нужно было забить один мяч, чтобы перевести поединок в дополнительное время, но реальных шансов команда из Дортмунда так и не создала. А на последних минутах гости еще и в меньшинстве остались – Джан сначала сбил с ног Неймара, а затем устрил с бразильцем перепалку. Конфликт перерос в небольшую потасовку за пределами поля, в результате чего арбитр удалил Джана и показал предупреждения троим игрокам "ПСЖ".

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"ПСЖ" – "Боруссия" Д – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Неймар (28), Бернат (45)

"ПСЖ": Навас, Керер, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Паредес (Куасси, 90), Ди Мария (Курзава, 79), Сарабия (Мбаппе, 64), Гуйе, Неймар, Кавани.

"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Загаду, Хакими (Гетце, 87), Джан, Геррейру, Санчо, Витцель (Рейна, 71), Азар (Брандт, 69), Холанд.

Предупреждения: Холанд (16), Хуммельс (61), Бернат (68), Неймар (90), Ди Мария (90), Маркиньос (90), Мбаппе (90).

Напомним, что вчера в четвертьфинал пробились "Аталанта" и Лейпциг. Итальянцы на пустом стадионе в Испании обыграли "Валенсию" благодаря покеру Иличиа, а немцы дома разгромили "Тоттенхэм".

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