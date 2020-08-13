Неймару и Мбаппе пообещали "пожизненные" контракты после чумовой победы над украинцем

Президент "Пари Сен-Жермен" катарский шейх Нассер Аль-Хелаифи сделал невероятно эмоциональное заявление после победы своей команды в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" украинца Руслана Малиновского со счетом 2:1. На радостях босс чемпионов Франции пообещал, что звезды "ПСЖ" Неймар и Мбаппе останутся в парижском клубе до завершения своей игровой карьеры. Их ждут "пожизненные" контракты.

Реклама

Читайте также: Чудо за три минуты и трагедия "Аталанты": как "ПСЖ" в невероятной концовке вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Это очень особенный день, просто прекрасный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Игроки отдались на 200 процентов, я очень горд. Все говорили, что "ПСЖ" не готов к Лиге чемпионов, но мы показали блестящий настрой. Мы все еще очень далеки от цели, но сейчас наши мысли не о финале, а о полуфинале. Неймар и Мбаппе входят в число лучших футболистов в мире. Неймар был лучшим игроком четвертьфинального матча. Он многое поменял в команде. И он, и Мбаппе останутся. Они никогда не уйдут из "ПСЖ"!" – приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport

Неймар и Мбаппе / Фото: Reuters

Читайте также: "Лучше бы мы пропустили раньше": тренер "Аталанты" – о шокирующем поражении от "ПСЖ"

Реклама

Напомним, "ПСЖ" почти весь матч проигрывал "Аталанте" 0:1, но добыл путевку в следующий раунд, забив в концовке встречи два гола за три минуты. В 1/2 финала Лиги чемпионов парижан ждет победитель пары "Лейпциг" – "Атлетико", которые играют 13 августа.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама