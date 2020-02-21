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Норвежский вундеркинд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

21 февраля, 14:35

Эрлинг Холанд опередил трех оппонентов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира. В домашнем матче 1/8 финала против "ПСЖ" Холанд оформил дубль и принес своей команде победу.

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Также на награду претендовали голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, который отразил четыре удара в створ из пяти, защитник "Аталанты" Ханс Хатебур, оформивший дубль в ворота "Валенсии" и защитник "Атлетико" Ренан Лоди.

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Всего на счету Холанда, который только в январе перешел из РБ "Зальцбург", 11 голов во всех турнирах за немецкий клуб.

Отметим, что 25 февраля в плей-офф Лиги чемпионов "Наполи" на своем поле сыграет с "Барселоной", а "Челси" примет "Баварию". Также 26 февраля "Ювентус" на выезде встретится с "Лионом", а "Манчестер Сити" будет гостить у мадридского "Реала".

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Кстати, забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов. 19-летний Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в ЛЧ забил за две команды.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: UEFA.com

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