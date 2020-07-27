Новичок "Ювентуса" отказывается возвращаться в "Барселону" на матчи Лиги чемпионов

Артур уже подписал контракт с туринским клубом, но до конца лета принадлежит каталонцам

Новичок "Ювентуса" Артур отказывается возвращаться в свой бывший клуб "Барселону" для участия в оставшихся матчах Лиги чемпионов, сообщает Sport.es. напомним, каталонцы продали Артура в "Ювентус" этим летом, тем не менее, его соглашение с испанским клубом действительно до 31 августа.

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В "Барселоне" рассчитывали, что Артур вернется в команду после небольшого отпуска и поможет команде в оставшихся матчах Лиги чемпионов. Но у самого футболиста было другое мнение. Бразилец дал понять, что не намерен отрабатывать контракт до конца и не явился на обязательное тестирование на коронавирус перед стартом подготовки к матчам еврокубка.

Отметим, что после объявления о трансфере Артура в "Ювентус" бразилец пропустил шесть матчей "Барселоны" в чемпионате Испании. Кстати, мы писали, что тренеру "Барселоны" не сказали об уходе футболиста, он рассчитывал на Артура, пока тот проходил медосмотр в Турине.

В целом в текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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