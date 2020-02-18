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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Новый красавец – для нового этапа: в плей-офф Лиги чемпионов сыграют особенными мячами

18 февраля, 20:34

Мяч Istanbul-20 приведет команды к финальному поединку в Турции

Мохамед Салах уже потренировался с новым мячом

Мохамед Салах уже потренировался с новым мячом / Фото: Reuters

Сегодня, после 68 дней спячки, оживает Лига чемпионов – самый привлекательный клубный футбольный турнир на планете. Во вторник пройдут два первых матча 1/8 финала. Наш сайт следит за ними в прямом эфире: "Атлетико" – "Ливерпуль" онлайн-трансляция уже идет.

К новому этапу турнира УЕФА подготовил новые мячи. Прошлой осенью мы сообщали, что появилось фото мяча финала Лиги чемпионов. Мяч под названием Istanbul-20 разработан немецкой фирмой Adidas и оформлен в пурпурной цветовой гамме, на нем нарисована как бы от руки карта Стамбула. В заявлении в частности говорится:

"Изображенные на мяче белые звезды контрастируют с фрагментами карты и отражают богатство культурного наследия Стамбула. Видное место занимает Босфор – естественный пролив, на котором стоит город. Пурпурная гамма напоминает о цвете закатного солнца над Босфором".

Мяч Istanbul-20 будет использоваться во всех раундах плей-офф Лиги чемпионов и в финале, который пройдет 30 мая в турецкой столице. Участники турнира уже получили мячи в свое распоряжение на тренировках.

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"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионов также ведется нашим сайтом.

Смотрите, как "Ливурпуль" выиграл финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019

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