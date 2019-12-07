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"Нужно играть в такой же футбол, как в Манчестере": Белик рассказал, как "Шахтеру" победить "Аталанту"

7 декабря, 15:52

Экс-нападающий "Шахтера" - о поединке против "Аталанты"

Алексей Белик

Алексей Белик

Бывший форвард "горняков" Алексей Белик прокомментировал предстоящий 11 декабря поединок шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Аталанта", который пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Этот матч станет решающим для украинского клуба – команда Луиша Каштру может как продолжить борьбу в Лиге чемпионов или Лиге Европы, так и вылететь из еврокубков.

"Это действительно будет самый важный матч для "Шахтера". И в связи с этим нужно отметить ничью в Манчестере. Это очко не поменяло ситуацию с турнирной точки зрения, но для морального состояния команды имело огромное значение. "Шахтер" провел хороший матч на выезде без лидеров и смог добыть ничью не с кем-то, а с "Манчестер Сити". Думаю, что тактически с "Аталантой" будет такая же игра, как в Манчестере. "Шахтер" сможет победить "Аталанту", играя в такой же футбол, как в Манчестере", – считает Алексей Белик.

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В прошлом матче в Лиге чемпионов молодые игроки "Шахтера" успешно заменили лидеров. В отсутствие Тайсона и Марлоса отлично проявили себя Тете и Манор Соломон, забивший гол. "Думаю, что все же Каштру сделает ставку на опыт и с первых минут мы увидим Марлоса и Тайсона. Это важные футболисты для команды. Но молодые игроки хорошо прогрессируют и тоже получат свое время в матче. Уверен, что на замену они точно выйдут", – говорит Белик.

"Аталанте" в поединке в Харькове нужна только победа, так что итальянцы наверняка будут атаковать с первых минут. Построят ли "горняки" свою игру на контратаках или попробуют забрать инициативу себе и диктовать "Аталанте" условия игры? "Не думаю, что "Шахтер" будет играть только на контратаках. Команда привыкла контролировать мяч и владеть инициативой, тем более играя у себя дома. "Аталанта" будет давить, но "Шахтер" – опытная команда и сможет с этим давлением справиться", – уверен Белик.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Алексей Белик Аталанта футбольный эксперт

Источник: sport.ua

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