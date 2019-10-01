Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Нужно просто выйти на поле и одержать победу": Соломон поделился ожиданиями от игры с "Аталантой"

1 октября, 15:00

Футболист уверен, что его команда забьет

Манор Соломон

Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон уверен, что "горнякам" по силам одержать положительный результат в выездном поединке Лиги чемпионов против "Аталанты". Мы проведем онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер".

Читайте также: Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"

"В первом матче мы проиграли "Манчестер Сити", но теперь нас ждет новый вызов. С "Аталантой" будет тяжело, поскольку мы играем на выезде. Тем не менее, мы чувствуем в себе силы выиграть этот матч. Как минимум – взять очки. Нужно просто выйти на поле и одержать победу", – отметил игрок.

Напомним, после первого тура "Аталанта" с "Шахтёром" являются аутсайдерами группы С.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В другом поединке команда из Бергамо довольно неожиданно потерпела крупное поражение в Хорватии – загребское "Динамо":

Смотрите, как "Аталанта" перед игрой ЛЧ с "Шахтером" разгромила "Сассуоло"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тайсон настраивается на бой с
Тайсон настраивается на бой с "Аталантой": "Все будет совсем по-другому"Лига чемпионов
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: все о суперматче группы СЛига чемпионов
Молодой талант и воспитанник
Молодой талант и воспитанник "Шахтера" попали в список восходящих звезд Лиги чемпионовЛига чемпионов
Ключевой матч
Ключевой матч "Шахтера" в Лиге чемпионов будет судить юрист, нефартовый для "Динамо"Лига чемпионов
В Милане
В Милане "Шахтеру" сделали зеленый коридор, а Коноплянку ждали персональные фанатыЛига чемпионов
Открытая тренировка
Открытая тренировка "Шахтера": проверка вратарей на половине поля "Интера"Лига чемпионов

Новости партнеров

Loading...