"Нужно просто выйти на поле и одержать победу": Соломон поделился ожиданиями от игры с "Аталантой"

Футболист уверен, что его команда забьет

Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон уверен, что "горнякам" по силам одержать положительный результат в выездном поединке Лиги чемпионов против "Аталанты". Мы проведем онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер".

Читайте также: Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"

"В первом матче мы проиграли "Манчестер Сити", но теперь нас ждет новый вызов. С "Аталантой" будет тяжело, поскольку мы играем на выезде. Тем не менее, мы чувствуем в себе силы выиграть этот матч. Как минимум – взять очки. Нужно просто выйти на поле и одержать победу", – отметил игрок.

Напомним, после первого тура "Аталанта" с "Шахтёром" являются аутсайдерами группы С.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В другом поединке команда из Бергамо довольно неожиданно потерпела крупное поражение в Хорватии – загребское "Динамо":

Смотрите, как "Аталанта" перед игрой ЛЧ с "Шахтером" разгромила "Сассуоло"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама