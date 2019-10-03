Обзор матча Лейпциг – Лион в Лиге чемпионов

"Лион" обыграл Лейпциг в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:0. Счет в матче уже на 11-й минуте открыл Мемфис Депай, а после перерыва удвоил Мартин Террье. Французы набрали четыре балла и делят первое-второе место с российским "Зенитом". Впереди у них два поединка против аутсайдера группы "Бенфики" – португальцы проиграли оба стартовых матча в группе.

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"РБ Лейпциг" – "Лион" – 0:2

Голы: Депай (11), Терье (65)

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Клостерманн, Лаймер, Забитцер, Айдара (Форсберг, 58), Конате (Мукиеле, 23), Поульсен, Вернер.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марсал, Андерсен, Коне, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Терье (Траоре, 69), Тузар, Марсело, Депай (Дембеле, 79).

Предупреждения: Айдара (43), Упамекано (54), Орбан (55).

Напомним, накануне "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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