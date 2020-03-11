Одноклубник Малиновского повторил невероятный рекорд Шевченко: но сделал это – как никто другой

Иличич забил четыре мяча в одном матче ЛЧ, как когда-то Шева. Но стал первым, кому удалось это в плей-офф

Словенский полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич стал первым игроком из итальянского чемпионата со времен выступлений в нем Андрея Шевченко, который сумел забить четыре мяча в одном матче Лиги чемпионов. Балканцу удалось это сделать в ответной игре 1/8 ЛЧ в Испании, в которой его "Аталанта" обыграла "Валенсию" 4:3 и вышла в 1/4 финала турнира.

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Последним, кому из итальянского чемпионата до Йосипа Иличича удавалось сделать покер в матче Лиги чемпионов, был Андрей Шевченко. В 2005 году в выездном поединке своего "Милана" он четыре раза поразил ворота турецкого "Фенербахче" (4:0).

Видео турецкого покера Шевченко

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При этом словенский одноклубник Руслана Малиновского по "Аталанте" Йосип Иличич стал первым в истории футболистом, который сделал покер в выездном матче на стадии плей-офф Лиги чемпионов. До него подобное не удавалось ни Месси, ни Роналду, ни Шевченко – никому!

Обзор матча "Валенсия" – "Аталанта" (3:4)

Йосип Иличич / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали, что Зинченко догнал Шевченко по невероятному трофейному показателю. Украинский футболист "Манчестер Сити" сравнялся с главным тренером сборной по титулам, добытым в Западной Европе.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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