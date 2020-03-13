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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Одноклубник Малиновского стал игроком недели в Лиге чемпионов

13 марта, 14:33

Максим Перепелица

Йосип Иличич вошел в историю еврокубка, отличившись "покером"

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В ответном матче 1/8 финала против "Валенсии" словенец оформил покер, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу итальянской команды. 32-летний футболист стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, отметившимся "покером" в выездном матче на стадии плей-офф.

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Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Валенсия":

Помимо Иличича, на данную награду также претендовали Марсель Забитцер (РБ "Лейпциг"), Хуан Бернат ("ПСЖ") и Ян Облак ("Атлетико Мадрид").

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Ранее мы писали, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" не состоится в запланированный срок. Еврокубковый поединок перенесли на другую дату.

Мы также сообщали, что два европейских ТОП-чемпионата отменены на неопределенный срок. В Португалии и Нидерландах не будут проводить внутренние матчи.

Смотрите обзор первого поединка Лиги чемпионов "Наполи" – "Барселона":

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Лига чемпионов Аталанта Йосип Иличич

Источник: Сегодня|Спорт

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