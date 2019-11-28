Одноклубника Ракицкого высмеяли за то, что он играл в футболке с собственным изображением

Форвард "Зенита" Артем Дзюба получил жесткую реакцию на упоение собой в игре Лиги чемпионов с "Лионом"

Артем Дзюба / Фото: Getty Images

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Российский комментатор Василий Уткин высмеял появление нападающего "Зенита" Артема Дзюбы на флеш-интервью в футболке с собственным изображением после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом", который состоялся накануне, 27 ноября, в Санкт-Петербурге и завершился победой питерского клуба со счетом 2:0. Напомним, "Зенит" вышел на второе место в группе ценой потери Ракицкого.При этом в футболке со своим изображением Дзюба не только явился на послематчевое интервью, но и провел в ней сам поединок с "Лионом".

"Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?.. Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же ещё дарили портрет в стиле иконы. Кто знает – она у Артёма дома висит или все же отдал в храм?" – написал Уткин в своем Telegram-канале

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Напомним, в матче с "Лионом" "Зенит" забил два безответных мяча. Один из них – на счету высмеянного Василием Уткиным Артема Дзюбы.

Как мы писали ранее, капитана сборной России Дзюбу послали на три буквы. Для лучшего бомбардира россиян последний матч отбора Евро-2020 против Сан-Марино прошел под аккомпанемент нецензурных речовок со стороны собственных же болельщиков.

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