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"Олимпиакос" – "Црвена Звезда": онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов за плей-офф Лиги Европы

11 декабря, 15:35

Греческому клубу необходимо победить сербов дома, чтобы обойти их в борьбе за третье место

На исход первого матча повлияло удаление у "Олимпиакоса"

На исход первого матча повлияло удаление у "Олимпиакоса" / Фото: UEFA.com

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В группе В Лиги чемпионов немецкая "Бавария" и английский "Тоттенхэм" (даже с его проблемами с тренерами), заранее забронировали себе билеты в плей-офф. Греческий "Олимпиакос" и сербская "Црвена Звезда" подыграли грандам, а сами пытаются остаться в еврокубках до весны. В борьбе за третье место сербы в Белграде выиграли матч у гостей из Пирея – 3:1. Это, кстати, было их первое "свидание" в истории. Зато греки сумели зацепиться за ничью с лондонском командой (2:2). Правда, для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы "Олимпиакосу" сегодня нужно побеждать "Красную Звезду".

"Олимпиакос" – "Црвена Звезда" онлайн

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
5
5
0
0
21
4
17
15
Забитые 21
Пропущеные 4
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ТоттенхэмТоттенхэмТот
5
3
1
1
17
11
6
10
Забитые 17
Пропущеные 11
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
Црвена ЗвездаЦрвена ЗвездаЦрв
5
1
0
4
3
19
-16
3
Забитые 3
Пропущеные 19
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В П
4
ОлимпиакосОлимпиакосОли
5
0
1
4
7
14
-7
1
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П Н

  • В последних матчах "Црвена" играет уверенно. Если не брать во внимание Лигу чемпионов.

  • Португальский тренер греческой команды Педру Мартинш уже знает рецепт успеха:

"Мы знаем, что соперник любит действовать на контратаках. Нужно быстро прибрать инициативу к своим рукам и играть сосредоточенно и агрессивно с самой первой минуты".

  • Рассудит соперников итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
  • В первом круге "Црвена Звезда" выиграла 3:1, забив три мяча после удаления у "Олимпиакоса" Бензиа.

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