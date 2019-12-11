"Олимпиакос" – "Црвена Звезда": онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов за плей-офф Лиги Европы

В группе В Лиги чемпионов немецкая "Бавария" и английский "Тоттенхэм" (даже с его проблемами с тренерами), заранее забронировали себе билеты в плей-офф. Греческий "Олимпиакос" и сербская "Црвена Звезда" подыграли грандам, а сами пытаются остаться в еврокубках до весны. В борьбе за третье место сербы в Белграде выиграли матч у гостей из Пирея – 3:1. Это, кстати, было их первое "свидание" в истории. Зато греки сумели зацепиться за ничью с лондонском командой (2:2). Правда, для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы "Олимпиакосу" сегодня нужно побеждать "Красную Звезду".
"Олимпиакос" – "Црвена Звезда" онлайн
- В последних матчах "Црвена" играет уверенно. Если не брать во внимание Лигу чемпионов.
- Португальский тренер греческой команды Педру Мартинш уже знает рецепт успеха:
"Мы знаем, что соперник любит действовать на контратаках. Нужно быстро прибрать инициативу к своим рукам и играть сосредоточенно и агрессивно с самой первой минуты".
- Рассудит соперников итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
- В первом круге "Црвена Звезда" выиграла 3:1, забив три мяча после удаления у "Олимпиакоса" Бензиа.
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