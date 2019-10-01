Онлайн "Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб: Зинченко против сенсации первого тура Лиги чемпионов

Яркие фотографии со стадиона "Этихад" в Манчестере и видео-повторы голов

Онлайн "Манчестер Сити" - "Динамо" Загреб

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко сегодня может сыграть с сенсацией первого тура группового этапа Лиги чемпионов – загребского "Динамо". На старте хорваты обыграли "Аталанту" со счетом 4:0. Матч второго тура Лиги чемпионов на стадионе "Этихад" начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн поединка: будут доступны яркие фотографии с "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне и видео-повторы голов.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ДИНАМО ЗАГРЕБ – 0:0

Кстати, Зинченко показал класс на тренировке перед матчем с загребским "Динамо":

"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб: анализ составов. Все футболисты в составе чемпионов Англии стоят почти 1,3 миллиарда евро! А игроки лучшего клуба Хорватии оцениваются в 12 раз меньше – в 107 миллионов. Интересно, что украинец Зинченко (30 млн евро), один из самых "дешевых в "МанСити", стоит столько же, сколько главная звезда Загреба – Дани Ольмо.

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"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб: прогноз букмекеров. Хозяева – большие фавориты встречи. Коэффициент на победу англичан составляет всего 1.10, тогда как на успех гостей можно сделать ставку с котировкой 30, а на ничью – 12.50. Также букмекеры уверены, что в матче будет большое количество забитых мячей.

"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб: где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет сайт oll.tv (в подписке).

Разворот хорватской газеты о матче:

Также во вторник свой матч второго тура Лиги чемпионов проведет чемпион Украины: "Аталанта" – "Шахтера" смотреть онлайн трансляцию на нашем сайте.

В первом туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде в Харькове обыграл "Шахтер":

В свою очередь, загребское "Динамо" разгромно обыграло "Аталанту":

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