"Опасаюсь, что "Барселона" вылетит от "Наполи": ответный матч Лиги чемпионов может пройти не в Испании

Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, где может пройти ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Наполи" и испанской "Барселоной", если 8 августа его не сможет принять столица Каталонии. Власти региона объявили о возвращении карантинных ограничений из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Напомним, что первая встреча "Наполи" – "Барселона" завершилась боевой ничьей в Неаполе.

"Мы надеемся, что этого не произойдет и ответные матчи клубы смогут сыграть на своих полях. Очевидно, есть альтернативные решения. Если играть в Каталонии будет небезопасно, то, скорее всего, ответный матч пройдет на нейтральном поле в Португалии", – приводит слова Ува ТАСС.

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/ Фото: Reuters

Интересно, что после проигрыша титула в чемпионате Испании бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо переживает за исход противостояния с "Наполи". "Есть опасения, что "Барселона" вылетит от "Наполи". Как болельщик, я очень переживаю. Думаю, у многих фанатов каталонского клуба есть плохие предчувствия перед этим матчем", – заявил бразилец Tuttomercatoweb.com.

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Ранее мы также даваливсе результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Наполи" играл с "Барселоной" в первом матче

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